Партизаны "Атеш" устроили диверсию на железнодорожной ветке Донецк – Мелитополь

Агенты движения сопротивления "Атеш" повредили железную дорогу на линии Донецк – Мелитополь. Диверсия нарушила управление движением эшелонов оккупантов, в частности работу сигнализации, стрелок и связи на участках пути.

Эти действия затруднили логистику военных эшелонов. Об этом сообщили в "Атеш".

Что известно о диверсии?

Участники движения рассказали, что вывели из строя три железнодорожных шкафа. Поврежденные объекты расположены в районах населенных пунктов Луганское, Розовка и Молочанск.

Партизаны отметили, что операцию провели накануне важного для российской пропаганды празднования так называемого "Дня воссоединения" на временно оккупированных территориях. "Атеш" вывел из строя важные узлы, создав существенные препятствия для снабжения южной группировки армии страны-агрессора.

Уничтоженные объекты отвечали за автоматизированное регулирование железнодорожного движения на критически важном участке. Без функционирования этих шкафов оккупанты лишились возможности оперативно управлять переключением стрелок и координацией поездов с военной техникой.

"Атеш" методично перерезает пути снабжения группировки на юге. Боеприпасы, техника и живая сила оккупантов зависят от этой железной дороги – и мы отрезаем их от снабжения,

– отметили участники движения.

Партизаны также подчеркнули, что подобные точечные удары по тыловой инфраструктуре остаются эффективным инструментом сдерживания агрессора. Кремлевский режим готовит новые волны мобилизации, поэтому блокировка транспортных артерий имеет решающее значение для ослабления наступательного потенциала врага. Участники движения подчеркнули необходимость остановить российскую армию и путинский режим.

Напомним, что ранее агенты "Атеш" уничтожили железнодорожный узел в Таганроге. Эти действия лишили оккупантов возможности перебросить резервы по Приазовской магистрали.