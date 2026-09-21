Об этом сообщило партизанское движение на своем телеграм-канале.

Что известно об успешной диверсии на российской железной дороге?

В "Атеш" отмечают, что Таганрог служит главным входным узлом и распределительной станцией для всей Приазовской магистрали. Именно эта железнодорожная артерия обеспечивает логистику южной группировки российских войск.

В результате уничтожения стрелочного перевода полностью нарушены графики переброски боеприпасов, техники и топлива для подразделений России. Задержки в поставках критически повлияют на захватчиков, участвующих в боевых действиях на Угледарском, Ореховском и Херсонском направлениях.

Точечные повреждения инфраструктуры в глубоком тылу остаются действенным инструментом для срыва снабжения врага. Учитывая критическую нагрузку на Приазовскую магистраль, даже кратковременная остановка движения создает длительный каскад задержек вдоль всей линии южного фронта.

Партизаны отмечают, что, несмотря на колоссальные потери, российский режим не планирует прекращать захватническую войну и готовит широкую мобилизацию для продолжения агрессии.

Успешная диверсия "Атеш" на российских железных дорогах: смотрите видео

Напомним, агенты партизанского движения "Атеш" вывели из строя главный электрораспределительный шкаф на подстанции предприятия "ВЗПП-Сборка" в Воронеже, поэтому завод остался без необходимого электроснабжения. В результате работа производственных цехов была остановлена, а поставки компонентов для российских ракет и систем ПВО оказались под угрозой срыва.

Кроме того, в российском Брянске партизаны вывели из строя электровоз. Он должен был доставить боеприпасы и оружие оккупантам на Сумском направлении.