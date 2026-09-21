Про це повідомляє партизанський рух розповів у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про успішну диверсію на російській залізниці?

В "Атеш" наголошують, що Таганрог слугує головним вхідним вузлом і розподільчою станцією для всієї Приазовської магістралі. Саме ця залізнична артерія забезпечує логістику південного угруповання російських військ.

Унаслідок знищення стрілочного переводу повністю порушено графіки перекидання боєприпасів, техніки та пального для підрозділів Росії. Затримки в постачанні критично вплинуть на загарбників, які беруть участь у бойових діях на Вугледарському, Оріхівському та Херсонському напрямках.

Точкові пошкодження інфраструктури в глибокому тилу залишаються дієвим інструментом для зриву забезпечення ворога. З огляду на критичне навантаження на Приазовську магістраль, навіть короткочасна зупинка руху створює тривалий каскад затримок уздовж всієї лінії південного фронту.

Партизани наголошують, що попри колосальні втрати, російський режим не планує зупиняти загарбницьку війну та готує широку мобілізацію для продовження агресії.

Успішна диверсія "Атеш" на російські залізниці: дивіться відео

Нагадаємо, агенти партизанського руху "Атеш" вивели з ладу головну електророзподільчу шафу на підстанції підприємства "ВЗПП-Сборка" у Воронежі, через що завод залишився без необхідного електропостачання. Унаслідок цього роботу виробничих цехів зупинили, а постачання компонентів для російських ракет і систем ППО опинилося під загрозою зриву.

Крім того, у російському Брянську партизани вивели з ладу електровоз. Він мав доправити боєприпаси та зброю окупантам на Сумському напрямку.