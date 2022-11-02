Наши партизаны изнутри разваливают российские войска, – Свитан рассказал об их успехах
Огромный вклад в борьбу с российскими оккупантами на фронте и вне его делают украинские партизаны. Они активно работают на всех временно оккупированных территориях Украины, а также в глубоком тылу врага.
Украинские партизаны есть даже в рядах русской армии
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, в Луганской и Донецкой областях партизанские отряды появились еще в 2014 году.
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Впоследствии, в 2015 году, партизаны перешли под управление Сил специальных операций, и так есть до сих пор. То есть, как подчеркнул Свитан, можно говорить, что партизаны – это ССО, а ССО – это партизаны.
За последние 8 лет, особенно за последний год, после того, как Россия объявила общую мобилизацию в ряды армий незаконных квазиреспублик в Луганской и Донецкой областях, многие партизаны попали в состав войска врага. Причем некоторые из них уже дослужились до майоров и подполковников, то есть здесь россияне не учли важный момент. В результате – сейчас в рядах российской армии воюют украинцы спецназовцы.
"Поэтому мы слышим много иногда непонятных взрывов, когда никто не поймет, откуда прилетело и что случилось. Это работа наших партизан, изнутри разваливающих россиян", - подчеркнул Свитан.
Он добавил, что правильно брошенная или выпущенная из РПГ граната наносит большие потери и проблемы россиянам, в частности в логистике, в личном составе, в подрыве их боекомплекта, топливозаправщиков, топливных складов и т.д. Так, например, 1 ноября "хлопок" постигла оккупантов в глубоком тылуhttps://24tv.ua/ru/poteri-vraga-hersonshhine-okkupant-ka-52-atakoval-svoi-pozicii_n2189985 партизаны в Псковской области взорвали несколько российских вертолетов К-52.
То есть часть происходящих дел, которые иногда мы приписываем HIMARS, выполняют партизанские отряды, партизанские группы и те люди, которые попав в русские войска изнутри, их уничтожают,
– подытожил Свитан.
Полный стрим с Романом Свитаном: смотрите видео
В ISW оценили работу украинских партизан
- Исследователи американского Института изучения войны проанализировали деятельность украинских партизан за 8 месяцев полномасштабной войны России против Украины.
- По их данным, партизаны совершили десятки подтвержденных нападений на оккупированных территориях и по состоянию на 1 ноября ликвидировали как минимум 11 российских оккупационных чиновников и известных коллаборантов.
- Кроме того, атаки партизан отвлекают российские ресурсы от линии фронта, они вынуждены заниматься безопасностью тыловых районов. Это усугубляет способность России не только наступать самим, но и выдерживать наступательные операции ВСУ.