Украинские традиции на Пасху: главные обряды и запреты праздника

Пасха один из самых ожидаемых и самых больших праздников для украинцев. Самые частые ассоциации, которые возникают у украинцев с этим праздником, это писанки, пасха и церковная ночная служба.

При этом сакральность этих обрядов знают и не все понимают. Так что, разбираемся с традициями празднования Пасхи, рассказываем о сути запретов и ограничений к Пасхе, а также о ритуалах и обрядах уже непосредственно на праздник.

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Подготовка к Пасхе

Великий пост

Пасхальная подготовка у украинцев начинается за 40 дней до праздника. Тогда у хрисниян начинается Великий пост– время, когда люди сознательно отказываются от мясной, молочной пищи, яиц, а также от развлечений и чрезмерного веселья. Вместо этого внимание уделяется духовному спокойствию и развитию. Пост ознаменован сорокадневными страданиями Христа в пустыне.

Самый строгий пост в последний, 7-й, неделя– канун Пасхи. Особо важными считаются последние 3 дня перед воскресением Христа. Кроме того, в последнюю неделю начинается и подготовка к празднованию.

Вербное воскресенье

Правда, в последнее воскресенье перед Пасхой украинцы отмечают Вербное воскресенье и этот день радостный и светлый. Традиции Вербного воскресенья предполагают освящение веточки вербы на утренней службе в церкви.

В центральной Украине обычно освящали сами веточки ивы, а на Галичине и Волыни– делали композиции, в которых иву связывали с травами, освященными в прошлом году на Спаса

Почему именно ива Когда Иисус въезжал в Иерусалим, местные жители приветствовали его, бросая на дорогу пальмовые ветки. Поскольку в Украине не растут пальмы, их заменили ивы.

Чистый четверг

В четверг, в последнюю неделю перед Пасхой, который называют чистым, по традиции убирают в доме. Раньше люди в этот день также украшали иконы праздничными полотенцами и всей семьей мылись., якобы смывая все грехи и болезни.

Заметьте. Согласно христианским верованиям, именно в Чистый четверг был Тайный ужин, а Иуда предал Иисуса Христа. Поэтому в этот день, вечером происходит Страстная служба, чтобы помянуть земные страдания Спасителя.

С давних времен считали, что пока идет служба, в домах должно быть тихо. Детей просили не смеяться и вести себя спокойно.

После службы верующие несут домой "страстную" свечу, пытаются это сделать следующим образом, чтобы она не погасла. После нее "выжигают" крест над дверью в дом, чтобы нечисть проходила избу.

Также в четверг хозяйки начинали готовить главные атрибуты к Пасхе: ритуальный хлеб (кулич), крашеные или расписанные яйца, пасхальная корзина с блюдами для посвящения ее в церкви.

К слову, считалось, что кулич нужно выпекать именно в четверг. Мол, если это делать в пятницу, она не удастся и это окажет негативное влияние на будущее семьи.



Паска, пасхальные яйца, верба– главные атрибуты Пасхи / Фото Unsplash

Страстная пятница

В церквях в этот день выносят плащаницу, которую трижды обносят у храма. До выноса плащаницы верующие ничего не едят, а ужинают постными блюдами.

Пасхальная суббота

В пасхальную субботу украинцы начинают красить пасхальные яйца и делать писанки.

Празднование Пасхи

Пасхальная корзина

В древности была традиция красить 13 яиц, которые олицетворяли 12 апостолов и Иисуса Христа. Больше всего делали красных яиц, символизировавших кровь Спасителя.

В церковь на пасхальную службу обязательно собирают пасхальную корзину. Его содержание зависит от региона Украины, но неизменным атрибутом остаются кулич и пасхальные яйца.

В корзину также вкладывают колбасу, сало, хлеб, масло и сыр, а также некоторые предметы, такие как крестики, медальоны, иконы и различные обереги. Сверху корзину накрывают праздничным полотенцем, часто– вышитым.

Украинцы верят, что все, освященное на Пасху, наделяется священной силой.



Украинские традиции на Пасху / Фото Depositphotos

Пасхальное воскресенье

В большинстве регионов пасхальная служба проходит в ночь с субботы на воскресенье и начинается в полночь. Служба продолжается, обычно, три часа. Есть верующие, какие до сих пор, как когда-то наши предки, завтракают с семьей сразу после службы.

Да, времена изменились. Многие украинцы за стол садятся чаще всего в полдень. В том числе и поэтому, что некоторые церкви изменили график богослужений– перенесли их к утру.

Большое воскресенье нужно встречать со светлыми помыслами, ведь этот праздник символизирует очищение души и избавление от грехов. В этот день нельзя ссориться и ругаться, все образы следует простить и забыть.

На Пасху украинцы любят ходить в гости к родным, друзей, проводят время вместе. Они приветствуют всех словами "Христос воскрес", на что следует отвечать– "Поистине воскрес".

Также в семьях существует традиция определения самого крепкого из пасхальных яиц. Тот член семьи, который разобьет все яйца и останется с целым, считается самым сильным.