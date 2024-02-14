Говорится о блокировании пункта пропуска "Ягодын – Дорохуск". Об этом 24 Каналу рассказал руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко.

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Украинские перевозчики устраивают собственный протест

Известно, что инициировали мирный протест представители общественной организации "Перевозчики западного региона".

Сообщается, что участники акции будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Планируют не впускать тех польских водителей, которые проехали в Украину вне общей очереди.

Украинцы ежедневно борются за право на жизнь в свободном демократическом мире, защищаясь от врага на Востоке, из-за чего украинская экономика почти уничтожена. А сейчас украинцы должны защищаться еще и от произвола польских фермеров, которые блокируют наше сотрудничество с ЕС и подстрекают к этому другие страны,

– заявил руководитель организации.

По его словам, польские фермеры убеждены, что действуют только в собственных интересах и утверждают, что война в Украине их не касается. Впрочем, как уверяют и многие европейские политики, если упадет Украина, война будет на восточных границах Европейского союза, в частности в Польше.

Украинские международные перевозчики, которые являются двигателем экономики, больше не могут быть в стороне. Поэтому ОО "Перевозчики западного региона" требует равных условий экономического сотрудничества и в ответ на польские протесты анонсирует проведение мирной акции,

– сообщил Виталий Коценко.

Акцию протеста планируют начать 15 февраля в 09:00 в пункте пропуска "Ягодын – Дорохуск". Говорится, что таким образом украинские перевозчики хотят обратить внимание всего европейского бизнес-сообщества на уничтожение украинской экономики из-за перекрытия пунктов пропуска.

Продолжительность протестов украинских перевозчиков будет зависеть от ситуации с польской стороны границы. В то же время проезд рейсовых автобусов на пункте пропуска "Ягодын" не будут блокировать.

В организации также заявили о надежде на дальнейшую взаимопомощь и сотрудничество.

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