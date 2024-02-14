Мовиться про блокування пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Про це 24 Каналу розповів керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко.

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Українські перевізники влаштовують власний протест

Відомо, що ініціювали мирний протест представники громадської організації "Перевізники західного регіону".

Повідомляється, що учасники акції фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Планують не впускати тих польських водіїв, які проїхали в Україну поза загальною чергою.

Українці щодня виборюють право на життя у вільному демократичному світі, захищаючись від ворога на Сході, через що українська економіка майже знищена. А нині українці повинні захищатися ще й від свавілля польських фермерів, які блокують нашу співпрацю з ЄС та підбурюють до цього інші країни,

– заявив керівник організації.

За його словами, польські фермери переконані, що діють лише у власних інтересах, й стверджують, що війна в Україні їх не стосується. Втім, як запевняють і чимало європейських політиків, якщо впаде Україна, війна буде на східних кордонах Європейського союзу, зокрема в Польщі.

Українські міжнародні перевізники, які є рушієм економіки, більше не можуть бути осторонь. Тому ГО "Перевізники західного регіону" вимагає рівних умов економічної співпраці й у відповідь на польські протести анонсує проведення мирної акції,

– повідомив Віталій Коценко.

Акцію протесту планують розпочати 15 лютого о 09:00 в пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Мовиться, що таким чином українські перевізники хочуть звернути увагу всієї європейської бізнес-спільноти на знищення української економіки через перекриття пунктів пропуску.

Тривалість протестів українських перевізників залежатиме від ситуації з польського боку кордону. Водночас проїзд рейсових автобусів на пункті пропуску "Ягодин" не блокуватимуть.

В організації також заявили про сподівання на подальшу взаємодопомогу та співпрацю.

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