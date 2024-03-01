Украинские летчики уже отрабатывают на F-16 удары по воздушным и наземным целям, - Игнат
Украинские летчики уже начали отрабатывать на F-16 тактические приемы. В частности, удары по воздушным и наземным целям.
Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнаг рассказал в эфире телемарафона 1 марта, информирует 24 Канал.
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Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически задачи ударов по воздушным и неземным целям. Ведь важно научиться не только летать на самолетах и контролировать воздушное пространство. На них надо воевать,
- отметил спикер.
По словам Игната, сейчас также продолжается подготовка наземного персонала. Они учатся, как обслуживать самолеты F-16 и вооружение этих истребителей, как его программировать.
"Эта подготовка нужна для того, чтобы максимально эффективно самолет работал в украинском небе, уничтожал воздушные, наземные, ну и надводные цели", - подчеркнул представитель Воздушных сил.
Кроме того, и в Украине готовят и адаптируют инфраструктуру "на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэродромов".
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Когда первые F-16 будут в Украине
- Недавно Игнат объяснял, что партнеры готовы передать истребители Украине "еще на вчера". Но пока в этом нет смысла, их просто не смогут использовать. Но, когда все будет готово, истребители появятся в Украине.
- Попреедньо в СМИ появилась информация, что Украина может ожидать первые истребители уже летом этого года. И в Дании отметили, что окончательные сроки зависят от выполнения всех условий, которые необходимы для получения F-16.