Подростки из приграничных регионов Украины превратились в героев известных полотен благодаря технологическому кемпу Dive in ESTEAM. Инициатива GoGlobal и Reface позволила молодежи прикоснуться к великому искусству, привлекая современные технологии,– сообщает 24 Канал.

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Технологии и украинская молодежь

Проект демонстрирует, как современные технологии могут играть роль в сохранении культурного наследия и борьбе с культурной апроприацией. Использование образов Айвазовского и Малевича свидетельствует о важности украинской идентичности в искусстве.

Перед молодым поколением предстают очень серьезные, глобальные вызовы и амбициозные вызовы. Они будут нуждаться в инновативном, гуманного и нешаблонного подхода Поэтому для нас очень важно делиться опытом, помогать молодежи возможностями и поддержкой для развития и общего будущего в сильной Украине,

– отмечает Аля Шандра из Reface.

Проект Dive in ESTEAM camp открыл дверь в мир науки, технологий и искусств для более 30 подростков. По словам организаторов, дети получили опыт, который вдохновляет их на собственные открытия и развитие инновационного мышления.

Украинские подростки на картинах Малевича и Айвазовского / Изображения предоставлены 24 Каналу

В целом технологический кемп стал площадкой для развития творческих и аналитических способностей молодежи., демонстрируя значение инноваций в современном мире. Участники инициативы имели возможность не только научиться, но и создать собственные проекты.

Что такое Reface Это приложение украинского производства, позволяющий пользователям заменять лицо на видео или фотографиях. Собственно, с помощью этого приложения и искусственного интеллекта украинские дети стали героями картин Айвазовского и Малевича.

Татьяна Коврига, директор GoGlobal, считает, что такие инициативы открывают перед молодежью безграничные возможности самореализации и поддержки национальной культуры.

Мы получили большое количество заявок и безумный отзыв. Дети ищут возможности для саморазвития и очень важно, чтобы они находили эти возможности в Украине и реализовывали свой потенциал здесь,

– заявила она.

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Очевидно, художники Ивана Айвазовского и Казимира Малевича были выбраны неслучайно для этого проекта. На протяжении веков Кремль пытался сделать все, чтобы присвоить их себе и называть "русскими художниками".