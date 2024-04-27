Подростки из приграничных регионов Украины превратились в героев известных полотен благодаря технологическому кемпу Dive in ESTEAM. Инициатива GoGlobal и Reface позволила молодежи прикоснуться к великому искусству, привлекая современные технологии,– сообщает 24 Канал.
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Технологии и украинская молодежь
Проект демонстрирует, как современные технологии могут играть роль в сохранении культурного наследия и борьбе с культурной апроприацией. Использование образов Айвазовского и Малевича свидетельствует о важности украинской идентичности в искусстве.
Перед молодым поколением предстают очень серьезные, глобальные вызовы и амбициозные вызовы. Они будут нуждаться в инновативном, гуманного и нешаблонного подхода Поэтому для нас очень важно делиться опытом, помогать молодежи возможностями и поддержкой для развития и общего будущего в сильной Украине,
– отмечает Аля Шандра из Reface.
Проект Dive in ESTEAM camp открыл дверь в мир науки, технологий и искусств для более 30 подростков. По словам организаторов, дети получили опыт, который вдохновляет их на собственные открытия и развитие инновационного мышления.
Украинские подростки на картинах Малевича и Айвазовского / Изображения предоставлены 24 Каналу
В целом технологический кемп стал площадкой для развития творческих и аналитических способностей молодежи., демонстрируя значение инноваций в современном мире. Участники инициативы имели возможность не только научиться, но и создать собственные проекты.
Что такое RefaceЭто приложение украинского производства, позволяющий пользователям заменять лицо на видео или фотографиях. Собственно, с помощью этого приложения и искусственного интеллекта украинские дети стали героями картин Айвазовского и Малевича.
Татьяна Коврига, директор GoGlobal, считает, что такие инициативы открывают перед молодежью безграничные возможности самореализации и поддержки национальной культуры.
Мы получили большое количество заявок и безумный отзыв. Дети ищут возможности для саморазвития и очень важно, чтобы они находили эти возможности в Украине и реализовывали свой потенциал здесь,
– заявила она.
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Очевидно, художники Ивана Айвазовского и Казимира Малевича были выбраны неслучайно для этого проекта. На протяжении веков Кремль пытался сделать все, чтобы присвоить их себе и называть "русскими художниками".
- Собственно, Айвазовский родился в 1817 году в Феодосии в семье армянского лавочника., но прекрасно владел украинским языком, восхищался украинскими краями. В 2023 году Всемирно известный музей искусства Метрополитен в Нью-Йорке признал его украинцем, а не россиянином.
- Казимир Малевич был украинским художником-авангардистом польского происхождения. Самое главное, он не только родился на территории Украины, но и всячески подчеркивал это, что является украинцем. В частности, он констатировал, что его художественное видение мира сформировало украинское село.