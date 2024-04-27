Підлітки з прикордонних регіонів України перетворилися на героїв відомих полотен завдяки технологічному кемпу Dive in ESTEAM. Ініціатива GoGlobal та Reface дозволила молоді доторкнутися до великого мистецтва, залучаючи сучасні технології, – повідомляє 24 Канал.

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Технології та українська молодь

Проєкт демонструє, як сучасні технології можуть відігравати роль у збереженні культурної спадщини та боротьбі з культурною апропріацією. Використання образів Айвазовського та Малевича засвідчують важливість української ідентичності в мистецтві.

Перед молодим поколінням постають дуже серйозні, глобальні виклики й амбітні виклики. Вони потребуватимуть інновативного, гуманного і нешаблонного підходу. Тому для нас надважливим є ділитись досвідом, допомагати молоді можливостями та підтримкою задля розвитку і спільного майбутнього в сильній Україні,

– зазначає Аля Шандра з Reface.

Проєкт Dive in ESTEAM camp відкрив двері у світ науки, технологій та мистецтва для понад 30 підлітків. За словами організаторів, діти здобули досвід, який їх надихає на власні відкриття та розвиток інноваційного мислення.

Українські підлітки на картинах Малевича та Айвазовського / Зображення надані 24 Каналу

Загалом технологічний кемп став майданчиком для розвитку творчих та аналітичних здібностей молоді, демонструючи значення інновацій у сучасному світі. Учасники ініціативи мали змогу не лише навчитися, а й створити власні проєкти.

Що таке Reface Це додаток українського виробництва, який дозволяє користувачам замінювати обличчя на відео чи світлинах. Власне, за допомогою цього застосунку та штучного інтелекту українські підлітки стали героями картин Айвазовського і Малевича.

Тетяна Коврига, директорка GoGlobal, вважає, що такі ініціативи відкривають перед молоддю безмежні можливості для самореалізації та підтримки національної культури.

Ми отримали велику кількість заявок та шалений відгук. Діти шукають можливості для саморозвитку і дуже важливо, щоб вони знаходили ці можливості в Україні та реалізовували свій потенціал тут,

– заявила вона.

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Вочевидь, художників Івана Айвазовського та Казимира Малевича було обрано не випадково для цього проєкту. Упродовж століть Кремль намагався зробити усе, аби привласнити їх собі та називати "російськими митцями".