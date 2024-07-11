В Польше четверо украинцев похитили 23-летнего мужчину: что говорят в полиции

Группа подростков из Украины избила и похитила 23-летнего парня в Польше. Теперь украинцам грозит до 20 лет лишения свободы.

Самому старшему из задержанных – 19, а самому младшему – 15. Суд решил временно арестовать их на три месяца.

Читайте также В Чернигове мужчина бросался на людей с ножом: есть раненый

Подростки в Варшаве похитили 23-летнего парня

В конце июня этого года офицеры варшавского района Белоленко получили сообщение о похищении 23-летнего мужчины. Потерпевший рассказал, что на него напали с применение газа и силой затолкали в темную машину трое мужчин. Однако он не смог описать ни нападавших, ни автомобиль, на котором его перевозили.

Из показаний 23-летнего парня было понятно, что нападавшие угрожали ему, избили его и забрали деньги и очки. Они также требовали у него три тысячи злотых,

– говорится в сообщении варшавской полиции.

Полицейские из районов Прага-Пульноц и Белоленка, а также столичные следователи задержали четырех граждан Украины в возрасте от 15 до 19 лет. По словам офицера полиции, у них также изъяли ножи, газовое оружие, муляж гранаты, пневматический пистолет, наручники и ящик с патронами к ружью.

18-летнего и 19-летнего парней забрали в изолятор временного содержания, а двух несовершеннолетних – в детскую комнату полиции. За содеянное им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее также стало известно, что подозреваемого в убийстве 9-летней украинской девочки Валерии задержали в Чехии и экстрадировали в Германию. Речь идет о 36-летнем гражданине Молдовы.