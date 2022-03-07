Украинские противотанкисты уничтожили вражеский БМП: огненное видео

7 марта 2022 , 16:26
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Источник:

Генеральный штаб ВСУ

Украинские защитники эффективно ломают технику оккупантов. В этот раз появилось видео, где наши бойцы противотанкового отряда уничтожили вражеский танк.

Украинские противотанкисты вспыльчиво уничтожили вражеский танк – техника россиян сгорела дотла.

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Смотрите видео, как украинцы уничтожают вражеский танк:​

https://24tv.ua/rosiya-napala-ukrayinu-24-lyutogo-2022-hronologiya-podiy_n1876131

 

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Автор: Ярослава Прадід