Украинские противотанкисты уничтожили вражеский БМП: огненное видео
7 марта 2022 , 16:26Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские защитники эффективно ломают технику оккупантов. В этот раз появилось видео, где наши бойцы противотанкового отряда уничтожили вражеский танк.
Украинские противотанкисты вспыльчиво уничтожили вражеский танк – техника россиян сгорела дотла.
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Смотрите видео, как украинцы уничтожают вражеский танк:
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