Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к "военному Wi-Fi" НАТО

Самолеты Украины и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Минобороны подписало соглашение о CRC System Interface (CSI).

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.

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Украина получит доступ к "военному Wi-Fi" НАТО

Так, Минобороны подписало лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).

Черногоренко объяснила, что это программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО.

Эта технология обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной ПВО и ПРО (Patriot), которые Украина получила в качестве военной помощи.

CSI использует большинство стран НАТО, поэтому ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами. Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью,

– добавила заместитель министра.

Украина и НАТО подписали соглашение о CRC System Interface / фото Екатерины Черногоренко

Благодаря получению лицензии Украина приобщает свое командование к общей цифровой сети Альянса, что позволит проводить полноценные согласованные операции с партнерами. Подразделения Воздушных Сил ВСУ и системы ПВО смогут координировать свои действия с самолетами союзников в режиме реального времени.

К слову, эксперты говорят, что самолеты НАТО фактически уже готовятся к перехватам российских ракет. Отмечается, что они уже поднимались в воздух во время последних массированных атак. Остался последний шаг – дать разрешение на сбивание российских ракет и "Шахедов" над Украиной.