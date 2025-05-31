Украинские самолеты F-16 и Mirage подключат к "военному Wi-Fi" НАТО
- Украина подписала соглашение об использовании программного обеспечения NATO CRC System Interface для интеграции своих самолетов F-16 и Mirage с цифровой системой НАТО.
- Это обеспечит совместимость с НАТО, позволяя Украине координировать действия с союзными самолетами и системами ПВО в реальном времени.
- Программное обеспечение использует протокол Link-16, известный как "военный Wi-Fi" НАТО, для боевого управления.
Самолеты Украины и НАТО будут координироваться в единой цифровой системе. Минобороны подписало соглашение о CRC System Interface (CSI).
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко.
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Украина получит доступ к "военному Wi-Fi" НАТО
Так, Минобороны подписало лицензионное соглашение на использование некоммерческого программного обеспечения НАТО – Системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).
Черногоренко объяснила, что это программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 – "военного Wi-Fi" НАТО.
Эта технология обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной ПВО и ПРО (Patriot), которые Украина получила в качестве военной помощи.
CSI использует большинство стран НАТО, поэтому ее внедрение обеспечит полную совместимость с партнерами. Не просто мечтаем о совместных операциях с союзниками, а делаем это реальностью,
– добавила заместитель министра.
Украина и НАТО подписали соглашение о CRC System Interface / фото Екатерины Черногоренко
Благодаря получению лицензии Украина приобщает свое командование к общей цифровой сети Альянса, что позволит проводить полноценные согласованные операции с партнерами. Подразделения Воздушных Сил ВСУ и системы ПВО смогут координировать свои действия с самолетами союзников в режиме реального времени.
К слову, эксперты говорят, что самолеты НАТО фактически уже готовятся к перехватам российских ракет. Отмечается, что они уже поднимались в воздух во время последних массированных атак. Остался последний шаг – дать разрешение на сбивание российских ракет и "Шахедов" над Украиной.