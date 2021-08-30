Украинские самолеты эвакуировали из Кабула 700 украинцев и иностранцев, – Минобороны
Источник:фейсбук ГУР Минобороны
Украина находится среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных людей из Афганистана. В общем украинскими самолетами из Кабула вывезли 700 желающих.
Этих людей Украина эвакуировала, начиная с 16 августа. Среди них есть украинцы и иностранные граждане.
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Минобороны об эвакуации из Афганистана
В общем усилиями Украины из Кабула удалось вывезти 700 человек.
Мы доказали, что готовы спасать наших граждан независимо от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность,
– отметили в ведомстве.
Там также напомнили, что над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны, в частности Главное управление разведки. Специалисты ведомства проделали и отработали безопасные пути эвакуации, а также осуществили сопровождение эвакуированных людей.
Помощь Украины оценили в мире
"Наши усилия не остались незамеченными – в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ", – отметили в министерстве. Кроме того, независимые СМИ Беларуси назвали Украину "настоящим другом белорусского народа" за спасение их гражданина.
В соцсетях жители Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались ее результатам работы.
Украинские самолеты эвакуировали из Кабула 700 человек / Фото ГУР Минобороны
Сколько людей эвакуировали разные страны
- Великобритания эвакуировала 13 700 человек
- Германия – 5193 человека,
- Франция – 2100 человек
- Испания – 2066,
- Бельгия – 1400,
- Дания – 1000,
- Польша – 900,
- Венгрия – 540,
- Швейцария – 292 человека,
- Австрия – 89 человек,
- Ирландия – 36.
Текст сообщения Главного управления разведки Минобороны:
Украина среди государств-лидеров Европы по количеству эвакуированных граждан из Афганистана
Мы доказали, что готовы спасать наших граждан в не зависимости от точки мира. Также этот результат демонстрирует международному сообществу нашу надежность, как партнера, который не боится проводить задачи ради спасения и других граждан, желающих покинуть Афганистан
Напоминаем, над планированием операции и воплощением ее в жизнь работало Министерство обороны в лице Главного управления разведки. Специалистами ведомства были разработаны и отработаны безопасные пути эвакуации, а также осуществлено сопровождение эвакуированных граждан.
Наши усилия не остались незамеченными – в Нидерландах о спасении Украины их граждан написали все основные СМИ, а независимые СМИ Беларуси, в связи со спасением белорусского гражданина, назвали Украину "настоящим другом белорусского народа". В соцсетях граждане из Польши, Испании, Великобритании ставили Украину в пример и восхищались результатами работы наших структур.