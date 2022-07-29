Украинские самолеты "Руслан" получили имена в честь городов-героев Украины
Ко Дню Украинской Государственности предприятие "Антонов" присоединилось к кампании Be Brave Like Ukraine. 10 самолетов "Руслан" получили имена в честь городов-героев Украины.
Самолеты предприятия теперь будут иметь имена новых городов-героев Украины. Речь идет о Волновахе, Гостомеле. Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Буче, Ирпене, Николаеве и Ахтырке.
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Новые названия самолетов
Согласно решению компании "Антонов", 10 самолетов получили новые названия, в том числе:
- Ан-124-100, UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;
- Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;
- Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;
- Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;
- Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;
- Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;
- Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;
- Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;
- Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;
- Ан-178, UR-EXP:ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL
Города-герои Украины
Из-за полномасштабной войны в Украине официально появились 10 городов-героев, как символы борьбы и сопротивления жестокому нашествию.
6 марта указом президента Владимира Зеленского, звание городов-героев Украины было присвоено Харькову, Чернигову, Херсону, Гостомелю, Волновасе и Мариуполю.
24 марта новым президентским указом перечень городов-героев пополнили Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.
Буча, Ирпень и Гостомель стали жертвами российских зверств, которые мир узнал после деоккупации Киевщины. Херсон с первых дней полномасштабной войны находится под оккупацией, однако местные жители выходили на митинги против захватчиков, а сейчас активно работает партизанское движение.
Чернигов испытал серьезные разрушения во время российских обстрелов в феврале и марте 2022 года, пока россияне наступали на Севере. Однако город держал оборону, несмотря на попытки врага окружить его.
Волноваха и Мариуполь – города, фактически уничтоженные россией. Однако города остаются символами мужества, особенно в учебники по истории Украины точно войдут защитники "Азовстали".
Харьков и Николаев – города, которые с первого дня войны сопротивляются оккупантам и почти каждый день страдают от вражеских обстрелов и ракетных ударов.
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