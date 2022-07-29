Украинские самолеты "Руслан" получили имена в честь городов-героев Украины

Ко Дню Украинской Государственности предприятие "Антонов" присоединилось к кампании Be Brave Like Ukraine. 10 самолетов "Руслан" получили имена в честь городов-героев Украины.

Самолеты предприятия теперь будут иметь имена новых городов-героев Украины. Речь идет о Волновахе, Гостомеле. Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Буче, Ирпене, Николаеве и Ахтырке.

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Новые названия самолетов

Согласно решению компании "Антонов", 10 самолетов получили новые названия, в том числе:

Ан-124-100, UR82029: ВЕ BRAVE LIKE BUCHA;

Ан-124-100, UR82073: ВЕ BRAVE LIKE IRPIN;

Ан-124-100М, UR82027: ВЕ BRAVE LIKE KHARKIV;

Ан-124-100М, UR82007: ВЕ BRAVE LIKE MYKOLAIV;

Ан-124-100М, UR82008: ВЕ BRAVE LIKE OKHTYRKA;

Ан-124-100-150, UR82072: ВЕ BRAVE LIKE KHERSON;

Ан-124-100М-150, UR82009: ВЕ BRAVE LIKE MARIUPOL;

Ан-28, UR-NTE: ВЕ BRAVE LIKE CHERNIHIV;

Ан-158, UR-EXJ: ВЕ BRAVE LIKE VOLNOVAKHA;

Ан-178, UR-EXP:ВЕ BRAVE LIKE HOSTOMEL

Города-герои Украины

Из-за полномасштабной войны в Украине официально появились 10 городов-героев, как символы борьбы и сопротивления жестокому нашествию.

6 марта указом президента Владимира Зеленского, звание городов-героев Украины было присвоено Харькову, Чернигову, Херсону, Гостомелю, Волновасе и Мариуполю.

24 марта новым президентским указом перечень городов-героев пополнили Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.

Буча, Ирпень и Гостомель стали жертвами российских зверств, которые мир узнал после деоккупации Киевщины. Херсон с первых дней полномасштабной войны находится под оккупацией, однако местные жители выходили на митинги против захватчиков, а сейчас активно работает партизанское движение.

Чернигов испытал серьезные разрушения во время российских обстрелов в феврале и марте 2022 года, пока россияне наступали на Севере. Однако город держал оборону, несмотря на попытки врага окружить его.

Волноваха и Мариуполь – города, фактически уничтоженные россией. Однако города остаются символами мужества, особенно в учебники по истории Украины точно войдут защитники "Азовстали".

Харьков и Николаев – города, которые с первого дня войны сопротивляются оккупантам и почти каждый день страдают от вражеских обстрелов и ракетных ударов.

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