Украинские саперы постарались: российский ЗРК "Тор М1" не доехал до места назначения

Украинские саперы обезвредили российский зенитный ракетный комплекс "Тор М1". Враг ежедневно несет немалые потери.

Украинские саперы стеснительно молчат

В Генштабе Вооруженных сил Украины поиронизировали на этот счет, якобы не знают, кто мог помешать врагу.

Внимание Россияне уже потеряли 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет

Российский ЗРК "Тор М1" не смог доехать, куда должен – какие-то дыры на дороге. Кто бы это мог сделать? Украинские саперы стеснительно молчат,

– написали в Генштабе.

Россия теряет технику колоссальными темпами

За 25 дней войны Россия понесла ущерб как на земле, так и в небе. Украинские защитники разгромили вражеские 96 самолетов, 118 вертолетов, десятки беспилотников и крылатых ракет.

Всего за 25 дней войны погибли более 14,7 тысяч вражеских солдат. Оставшиеся – деморализованы. Большинство из них пытаются бежать в Россию или сдаться в плен.

Кроме того, ВСУ уничтожили очень много вражеской техники. Речь идет об убытках на миллиарды долларов.

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