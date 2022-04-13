Украинские саперы уничтожили более 20 танков россиян на Востоке

С начала полномасштабного вторжения России украинские саперы уничтожили немало вражеской техники. Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Прессслужба оперативно-тактической группировки "Восток" сообщила, что обустройство минных полей на угрожающих направлениях принесло хороший урожай. Достижения украинских саперов уже превысили два десятка вражеской техники.

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Более двух десятков единиц техники превращено в металлолом. И это лишь подтвержденные результаты этой работы, на самом же деле потери орков могут быть гораздо больше,

– говорится в сообщении.

ВСУ уничтожают технику врага: смотрите видео Оперативно-тактической группировки "Восток"

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