Пресслужба оперативно-тактичного угруповання "Схід" повідомила, що облаштування мінних полів на найзагрозливіших напрямках принесло гарний врожай. Здобутки українських саперів вже перевищили два десятки ворожої техніки.

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Понад два десятки одиниць техніки перетворено на брухт. І це лише підтверджені результати цієї роботи, насправді ж втрати орків можуть бути набагато більше,

– мовиться у повідомленні.

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