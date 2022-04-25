Украинские штурмовики точным выстрелом уничтожили очередную российскую БМП: зрелищное видео
25 апреля 2022 , 18:28Читати новину українською
Источник:Управление стратегических коммуникаций
Украинские штурмовики ликвидировали еще одну БМП оккупантов. Экипаж вражеской техники не выжил – к потерям россиян добавилось еще несколько единиц личного состава.
Управление стратегических коммуникаций показало зрелищное видео с уничтоженной российской БМП, разбитой бойцами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.
Важно Ракетные атаки в регионах Украины, ВСУ сбили самолет оккупантов: основное за 61 день войны
Закарпатский легион продолжает сафари на российских оккупантов – на этот раз украинские защитники ликвидировали вражескую БМП вместе с личным составом.
Разбитая техника никогда не вернется в Россию и не сможет навредить ни одному украинцу.
Смотрите также: ВСУ уничтожили самолет СУ-34 оккупантов в Харьковской области