Украинские штурмовики точным выстрелом уничтожили очередную российскую БМП: зрелищное видео

Украинские штурмовики ликвидировали еще одну БМП оккупантов. Экипаж вражеской техники не выжил – к потерям россиян добавилось еще несколько единиц личного состава.

Управление стратегических коммуникаций показало зрелищное видео с уничтоженной российской БМП, разбитой бойцами 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады.

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Закарпатский легион продолжает сафари на российских оккупантов – на этот раз украинские защитники ликвидировали вражескую БМП вместе с личным составом.

Разбитая техника никогда не вернется в Россию и не сможет навредить ни одному украинцу.

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