Украинские силовики продолжают сотрудничество с КГБ режима Лукашенко

С начала 2021 Украина положительно отреагировала на 6 из 19 запросов белорусских силовиков. Также известно, что 16 белорусов выдворили с территории нашей страны.

На это обратили внимание активисты из организации, призванной помогать белорусам, которые вынужденно оказались за пределами родины из-за преследования режимом самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Между тем Зеленский пожелал Беларуси стать свободной, как Украина

Украина продолжает взаимодействовать с белорусскими властями

Белорусские оппозиционные активисты утверждают, что силовые ведомства Беларуси и Украины продолжают взаимодействовать. Это происходит в стандартных рамках международной правовой помощи.

Об этом взаимодействие узнали от народного депутата из "Голоса" Инны Совсун. Она направила соответствующие запросы в Службу безопасности Украины, Министерство внутренних дел и Офис генпрокурора – и получила ответы.

СБУ сотрудничает с КГБ в рамках ранее заключенных договоров

В СБУ сообщили, что продолжают сотрудничество и обмен информацией с КГБ (Комитет государственной безопасности) Беларуси в рамках заключенных ранее соглашений.

Но какое именно – не сказали, потому что это, мол, секретная информация.



Ответ СБУ на запрос нардепа о сотрудничестве с Беларусью / Фото Free Belarus Center

В МВД говорят, что сотрудничают только для раскрытия преступлений

МВД отчиталось, что Нацполиция Украины сотрудничает с белорусской милицией только в сфере раскрытия преступлений.

Однако, в 2021 году по поручению Офиса генпрокурора 6 из 19 запросов из Беларуси о международной правовой помощи по уголовным делам – выполнены. По еще 13 продолжается работа.







Ответ МВД – самый конкретный / Фото Free Belarus Center

Нейтральным был ответ из Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора просто перечислили международные соглашения, на основании которых сотрудничают с другими странами.

И указали, что в своих отчетах учитывают "общее количество обращений иностранных учреждений без указания страны обращения".







Ответ Офиса генпрокурора – максимально нейтральный / Фото Free Belarus Center

А Государственная миграционная служба Украины в 2021 году из Украины в Беларусь и другие страны выдворила 16 белорусов.

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