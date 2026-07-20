Об этом "24 Канал" рассказал военный аналитик Иван Тимочко, отметив, что Крым постепенно теряет для россиян свою ценность как центральный логистический узел для поставок вооружения, резервов, личного состава и поддержки с воздуха и с моря для оккупационных войск на юге Украины. Полуостров превращается в территорию, требующую ресурсов просто для жизнеобеспечения российской армии.

Какова ситуация в оккупированном Крыму?

Тимочко подчеркнул, что сейчас возникает вопрос, способны ли россияне удерживать под своим контролем оккупированный Крым.

Сейчас россияне, переехавшие в Крым, массово бегут оттуда. И оккупанты теряют способность защитить самих себя в пределах полуострова – даже не выступать в качестве сил поддержки наступающих российских войск на оккупированной части украинских территорий. Ресурсы, которые они сейчас получают, расходуют на себя, а не распределяют. Это очень важно,

– пояснил военный аналитик.

После того, как в Азовском море удалось уничтожить российский речно-морской танкерный флот – по разным подсчетам речь идет о ликвидации 100 танкеров из 400 или 120 из 300 – Россия не сможет быстро восполнить эти потери. Хотя, как напомнил Тимочко, Владимир Путин ранее заявлял, что Азовское море стало внутренним морем России после оккупации Мариуполя. Но оказывается, что россияне не могут обеспечить свое "внутреннее море" надежной защитой.

В то же время современные технологии позволяют украинским силам наносить удары по россиянам как минимум на море, да и на суше. Мы контролируем ситуацию с логистикой противника. Даже ночью 20 июля, по предварительным данным, было уничтожено более 500 вражеских автомобилей, обеспечивающих логистику,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Важно понимать, почему россияне обычно изымают из экономики транспорт, способный перевозить большие грузы, оставляя гражданских без заработка. И такой транспорт, по его словам, не приносит прибыли, он становится убыточным, потому что идет на обеспечение российской армии, а также оказывается в зоне риска и уничтожается.

Военный аналитик объяснил важные последствия ударов по оккупированному Крыму: смотрите видео

Однако, по мнению военного аналитика, нужно осознавать, что сейчас перед нами стоят серьезные вызовы на линии фронта. Но для того, чтобы бороться с ними, недостаточно контратаковать или сдерживать противника. Необходимо уничтожать все его силы обеспечения, резервы, размещенные в глубоком тылу, чтобы прервать системное наступление противника.

Напомним, что в ночь на 19 июля Силы беспилотных систем нанесли удары в Черном море по судам так называемого теневого флота России. Речь идет о двух танкерах, сухогрузе и плавучем кране.

Кроме того, на оккупированных территориях юга и востока Украины, а также в Крыму были атакованы 13 энергетических узлов и подстанций.