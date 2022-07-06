Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 6 июля традиционно обратился к украинцам. Президент отреагировал на ракетный удар по Харьковскому педагогическому университету.

Украинский лидер сообщил, что разрушены главный корпус, лектории, университетский музей и научная библиотека. Зеленский отметил, что этот удар с точностью до 100% характеризует российское вторжение в Украину.

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По словам президента, этот удар больше подходит под определение "варварство", потому что только враг цивилизованности и человечности будет бить ракетами по педагогическому университету.

Зеленский заявил, что враг повредил уже второй объект, посвященный Григорию Сковороде. На этот раз говорится о памятнике, расположенном на площади перед университетом. Зеленский рассказал, что памятник завалило обломками. В то же время, к счастью, он не разбит.

Между тем музей Сковороды еще в мае сгорел после российского обстрела.

"Впрочем, перефразируя самые известные слова Сковороды, как бы оккупанты ни пытались нас поймать, им нас не поймать. Мы обязательно выстоим. И все восстановим", – заявил Зеленский.

Западная артиллерия мощно заработала

Украинский лидер добавил, что наконец-то очень мощно заработала западная артиллерия. Речь идет об оружии, которое Украина получила от партнеров.

Зеленский подчеркнул: ВСУ наносят очень ощутимые удары по вражеским складам, а также – другим точкам, которые важны для логистики захватчиков. По словам президента, это существенно снижает наступательный потенциал русской армии. Зеленский спрогнозировал, что в ближайшие недели потери оккупантов только будут расти.

Украинские силы продвигаются по нескольким направлениям

Президент заявил, что 6 июля стало известно: захватчики на временно оккупированной территории Юга закрыли доступ к социальным сетям, мессенджерам и YouTube. Враг заблокировал для людей все возможности узнать правду.

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю – вся суверенная территория Украины будет украинская. Люди должны об этом знать,

– заявил Зеленский.

Президент призвал говорить с людьми на Юге, если есть такая возможность, и распространять правду. Необходимо использовать любую возможность, чтобы сказать жителям временно оккупированных территорий, что за них борются.

Украина борется за весь Юг и весь Донбасс. Зеленский рассказал, что самое жесткое противостояние продолжается у Славянска и Бахмута. Продолжается борьба за Харьковщину.

Внешнеполитические направления для Украины расширяются

Зеленский добавил, что внешнеполитические направления для Украины расширяются. Украинский лидер сообщил, что впервые в истории украино-парагвайских отношений провел разговор с президентом Парагвая.

Кроме того, Зеленский провел беседу с президентом Мозамбика. Также президент прокомментировал визит в Киев премьер-министра Ирландии.

Зеленский заявил, что страна существенно помогает Украине. В частности, помогала убеждать представителей государств-скептиков в Евросоюзе, что Украина заслуживает кандидатства, а также – дальнейшее членство в ЕС.

Президент напомнил, что Сенат Ирландии признал преступления российских оккупантов геноцидом украинского народа. Это важный шаг. Кроме того, Ирландия поддерживает юридические усилия по наказанию российских военных преступников.

"Каждый российский убийца, палач и насильник, которые пришли на нашу землю, будут отвечать. И не важно, сколько времени займет выполнение этой задачи. Ни для кого из оккупантов не будет покоя", – заявил президент.

Обращение Зеленского за 6 июля: смотрите видео