Как украинские силы ПВО утерли нос всему миру

В ночь на 30 мая россияне задействовали 31 дрон во время очередной атаки по Украине. 29 дронов были сбиты силами ПВО. По сути, это была третья ракетно-дроновая атака на Киев всего за сутки. Все они были отражены благодаря силам ПВО. В этом контексте я хочу подчеркнуть, что сейчас в Украине лучшее ПВО в мире. Лучшее по ряду показателей.

Силы ПВО Украины – самые опытные в мире

Украинские специалисты имеют богатый опыт отражения унифицированных, комбинированных и волнообразных атак в реальных боевых условиях.

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Ни в одной армии мира нет столь опытного персонала ПВО, который не только имел опыт отражения ракетных атак, но и более года делал это средствами, технически и технологически отсталыми от современных вызовов войны, а также значительно уступающими средствам врага.

Буквально накануне войны в информационном пространстве Украины прокатилась волна "зрады" о том, что украинское ПВО не готово и не способно отражать российскую угрозу. Мол, нам срочно нужны ЗРК Patriot, "Железный купол" и другие высокотехнические и высокотехнологичные чудеса иностранного ПВО и ПРО.

Я тогда опубликовал статью, в которой достаточно ясно разъяснил всем, что у Украины есть самая боеспособная ПВО в Европе. Это если сравнивать с каждой страной отдельно, а не в рамках НАТО. На тот довоенный момент не было ни одной европейской страны, которая сравнилась бы с нашей ПВО по потенциалу.

Однако, несмотря на количественный потенциал и эшелонирование, наша ПВО в основном состояла из морально и технически устаревших образцов эпохи СССР.

Российские пилоты боятся вылетать на задание

27 февраля 2022 года Россия громко объявила, что украинское ПВО полностью уничтожено, а ВКС России полностью контролируют воздушное пространство Украины.

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За окном 30 мая 2023 года. У ВКС России колоссальные потери как в боевой авиации, так и среди пилотов. Российские пилоты отказываются вылетать на боевые задания в Украину, это делают курсанты. По территории Украины в основном наносят авиационные удары с российского воздушного пространства. Однако даже не это главное, а то, что украинские войска ПВО для получения всего спектра высокотехнологичных средств, таких как ЗРК Patriot и SAMP/T, проделали титаническую работу по сохранению контроля над нашим воздушным пространством и разработали уникальные алгоритмы противодействия.

Небо над Украиной будет полностью закрыто

Сегодня у украинских сил ПВО выработан алгоритм противодействия всем типам российских ракет. Речь идет о "Калибре", Х-47М2 "Кинжал", 9М723/9М728 ОТК "Искандер-М/К", Х-22, П-800, Х-101, Х-55, Х-555, Х-59, Х -29, Х-58 и т.д. Кроме того, отработаны алгоритмы уничтожения "Шахедов".

Изучены уязвимые места каждой из этих ракет и отработаны методы противодействия, реакция на каждый тип пуска и применение тех или иных средств поражения, наиболее эффективных. Это стало возможным не только благодаря современным средствам ПВО. Объясню, что имею в виду.

Одна из лучших систем ПВО на Ближнем Востоке находится в Саудовской Аравии. На вооружении армии этой страны более 100 ЗРК Patriot. Однако во время противостояния с йеменскими хуситами ракеты, запускавшиеся по территории Саудовской Аравии, не всегда перехватывали.

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То есть наличие высокотехнологичной ПВО на вооружении еще не гарантия полной защищенности. Многое решает профессионализм операторов и общий подход к построению эшелонов.

Сейчас можно с уверенностью говорить об образцовом построении эшелона в Киеве и области. Построенная вокруг и в самой столице система ПВО демонстрирует высокий показатель эффективности противодействия ракетным и дроновым угрозам.

К сожалению, из-за нехватки средств создать аналогичные эшелоны в других городах миллионниках пока не получается. Но это – пока.

Наши партнеры продолжают оказывать поддержку Украине, а поставки систем малого, среднего и большого радиуса действия не останавливаются. Постепенно шаг за шагом небо над Украиной будет полностью закрыто от российских угроз. И не только небо над Украиной.