Украинские спасатели зачитали слова Шевченко в годовщину его рождения: милое видео

Россия 13 дней назад атаковала Украину и пытается захватить нашу землю. В борьбе сражаются не только Вооруженные Силы Украины, но и работники ГСЧС, которые не раз спасали людей из-под завалов. И ко дню рождения Тараса Шевченко они зачитали самое важное стихотворение.

Напомним, что величайший украинский поэт Тарас Шевченко родился 9 марта 1814 года. Сегодня – 208-я годовщина рождения отца украинской нации.

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В его стихах можно найти много слов, актуальных для Украины в войне. Поэтому спасатели ГСЧС решили зачитать один из важнейших стихов Шевченко – "Борітеся – поборете".

Украинские спасатели зачитали слова Шевченко: видео

В сообщении ГСЧС добавили еще одно стихотворение Шевченко, в котором указаны следующие строки:

…І на оновленій землі

Врага не буде, супостата,

А буде син, і буде мати,

І будуть люде на землі.

"Знаем: сейчас распростер Кобзарь свои руки над Украиной. Ибо еще тогда, когда писал он эти пророческие слова, верил, что Украина обновится. Из-за боли, огня, крови и мучения. Но обновится. И предстанет, как Феникс из пепла, прекрасной и всесильной", – говорится в сообщении.

Спасатели говорят, что Украина сейчас проходит через боль, огонь, кровь и мучения, чтобы стать обновленной и мощной.

Держи, отец, над нами свои ладони. Верь в нас, помогай нам своим духом и словом. Мы не подведем. А кровавый супостат – ляжет в украинский чернозем. И прорастет сквозь него золотая рожь под голубым украинским небом,

– добавили в ГСЧС.

К слову, на днях в сети запускают общенациональную акцию "Шевченко призывает, Украина побеждает", которая должна поднять украинский дух и волю к сопротивлению. Как приобщиться – читайте здесь.

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