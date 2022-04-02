Украинские спецназовцы благодаря удачному маневру разбили группу оккупантов: мощные фото

Ничтожная русская армия способна мародерствовать, издеваться над гражданскими и обстреливать их. А вот в прямых боях с ВСУ они несут только сокрушительные потери.

На одном из направлений россияне боялись, что "укропы" расположились где-то впереди, и даже поставили на дороге автобус с красноречивой надписью. Однако украинские спецназовцы маневром встретили рашистов "сзади", после чего наголову разгромили их.

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал мощные фото разгрома российских оккупантов. Успешный маневр совершила Военная служба правопорядка ВСУ.

Российские оккупанты бояться перестали. Потому что уже не могут,

– подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Украинские спецназовцы разгромили группу оккупантов / Фото Генеральный штаб ВСУ

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