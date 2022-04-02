На одному з напрямків росіяни боялись, що "укропи" розташувались десь попереду, і навіть поставили на дорозі автобус з промовистим написом. Проте українські спецпризначенці маневром зустріли рашистів "ззаду", після чого вщент розгромили їх.

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Генеральний штаб ЗСУ опублікував потужні фото розгрому російських окупантів. Успішний маневр здійснила Військова служба правопорядку ЗСУ.

Російські окупанти боятись перестали. Тому що вже не можуть,

– підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Українські спецпризначенці розгромили групу окупантів / Фото Генеральний штаб ЗСУ

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