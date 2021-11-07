Украинские туристы застряли в Турции: что говорят в МИД
Источник:24 канал
Украинские туристы не могут выбраться из Турции из-за смерти одного из членов группы. Дипломаты из Украины сотрудничают со следствием, чтобы наши граждане могли быстрее попасть домой.
Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, которые совершали пеший поход. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.
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Почему украинцы не могут уехать
Во время поездки погиб один гражданин Украины. Следствие рассматривает версию самоубийства. Однако до завершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд запретил украинцам покидать Турцию.
Украинские консулы обратились к турецкой стороне, чтобы провести скорейшее и беспристрастное расследование этого дела. Кроме того, общаются и с туристами в контексте дальнейших шагов.
Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами,
– рассказал Николенко.
Что известно об инциденте
- Участница группы Ирина Громыко рассказала, что 15 октября сборная группа украинских туристов, Ровно, Киева и Запорожья улетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе.
- Однако 17 октября один из членов группы умер.
- Теперь у туристов стоит ID-запрет. Они не смогут вернуться в Украину в течение нескольких недель.