Украинские туристы застряли в Турции: что говорят в МИД

7 ноября 2021 , 18:04
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Украинские туристы не могут выбраться из Турции из-за смерти одного из членов группы. Дипломаты из Украины сотрудничают со следствием, чтобы наши граждане могли быстрее попасть домой.

Консульство Украины в Анталии занимается делом украинских туристов, которые совершали пеший поход. Об этом рассказал спикер МИД Олег Николенко.

К теме Украинские туристы не могут выехать из Турции из-за смерти участника группы

Почему украинцы не могут уехать

Во время поездки погиб один гражданин Украины. Следствие рассматривает версию самоубийства. Однако до завершения всех следственных действий, в частности, экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд запретил украинцам покидать Турцию.

Украинские консулы обратились к турецкой стороне, чтобы провести скорейшее и беспристрастное расследование этого дела. Кроме того, общаются и с туристами в контексте дальнейших шагов.

Консулы взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование. Они также поддерживают регулярную связь с родственниками погибшего и туристами,
– рассказал Николенко.

Что известно об инциденте

  • Участница группы Ирина Громыко рассказала, что 15 октября сборная группа украинских туристов, Ровно, Киева и Запорожья улетела в Турцию и отправилась в поход по Ликийской тропе.
  • Однако 17 октября один из членов группы умер.
  • Теперь у туристов стоит ID-запрет. Они не смогут вернуться в Украину в течение нескольких недель.
Автор: Ольга Музика