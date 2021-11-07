Консульство України в Анталії займається справою українських туристів, які здійснювали піший похід. Про це розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

До теми Українські туристи не можуть виїхати з Туреччини через смерть учасника групи

Чому українці не можуть виїхати

Під час подорожі загинув один громадянин України. Слідство розглядає версію самогубства. Проте до завершення усіх слідчих дій, зокрема експертизи предмета, яким було нанесено поранення, суд заборонив українцям покидати Туреччину.

Українські консули звернулись до турецької сторони, аби провести швидке і неупереджене розслідування цієї справи. Крім того, комунікують і з туристами в контексті подальших кроків.

Консули взаємодіють із турецькими правоохоронцями, які ведуть розслідування. Вони також підтримують регулярний зв'язок із родичами загиблого та туристами,

– розповів Ніколенко.

Що відомо про інцидент