О батальоне, который до этого не общался с журналистами, пишет The Times.

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Что известно о "Кайросе"?

Это подразделение является одним из самых секретных, и в нем царит жесткая дисциплина. Бойцам запрещено употреблять алкоголь, они не рассказывают друзьям и родным, где именно работают, а также регулярно проходят проверки на полиграфе, чтобы подтвердить неразглашение секретной информации.

Мы стараемся сделать войну слишком дорогой, чтобы они не могли ее продолжать, и заставить их пойти на мир. Для дрона нет разницы, что перед ним – нефтеперерабатывающий завод, порт или Кремль,

– Рэй, командир батальона.

Название "Кайрос" происходит от имени древнегреческого бога благоприятного момента. Батальон уже имеет за плечами немало громких и успешных операций. Среди них: удары по нефтеперерабатывающему заводу в Москве 19 июня и атака на ПНТ (Петербургский нефтяной терминал) 4 июля.

Командир роты "Панама" отметил, что украинские военные сейчас творят историю. Он напомнил, что несколько лет назад Путин убеждал всех, будто способен захватить Украину за три дня, а теперь вынужден наблюдать за тем, как горит сама Россия. По словам военного, украинцы не начинали эту войну, но стремятся к справедливости.

История подразделения началась в первый день полномасштабного вторжения. Тогда "Рей" и "Панама", не имея военного опыта, встали на защиту Офиса Президента Украины. "Рей" рассказал, что они ждали наемников "Вагнера", и называет тот период самым страшным в своей жизни.

Впоследствии оба служили в спецназе. Позже "Рей" был направлен на базу армии США в Висбадене в качестве офицера связи. Там он изучал программы НАТО, связанные с нанесением ударов с помощью беспилотников на большом расстоянии, а по возвращении предложил командующему Силами беспилотных систем Украины Роберту Бровде "Мадяру" создать отдельный батальон.

Мы обычно получаем довольно хорошую информацию от наших британских друзей, и мы очень ценим это,

– рассказал командир.

"Рэй" признается, что его связи с НАТО по-прежнему оказываются полезными.

Как "Кайрос" наносит удары по России

Операции украинских сил проходят практически без перерывов. Батальон практически ежедневно запускает дальнобойные ударные дроны по территории врага или наносит удары среднего радиуса по временно оккупированным территориям. Свои действия "Кайрос" координирует с другими подразделениями, которые в отдельных случаях применяют новые украинские крылатые ракеты.

Только на прошлой неделе удалось нанести удары по восьми нефтегазовым объектам страны-агрессора, предприятиям по производству прецизионных приборов для ракет и ракетного топлива, а также военным логистическим складам в 12 регионах России. В одном из случаев украинские беспилотники преодолели не менее 1500 километров.

Технологии, которыми мы сегодня располагаем, означают, что война больше не является чем-то, что можно вести на чужой территории, держа ее на расстоянии вытянутой руки. Она вернется к твоему собственному дому. И когда ты чувствуешь запах разгорающейся войны на пороге своего дома, ты воспринимаешь ее совсем иначе, чем когда просто смотришь картинку по телевизору,

– подчеркнул "Панама".

Перед началом ударов непосредственно по Москве бойцы "Кайроса" в течение двух месяцев планомерно уничтожали российские системы противовоздушной обороны на подступах к столице России. По словам "Рея", батальон существует около 200 дней и за это время поразил примерно 200 целей.

Такие атаки создают серьезную проблему для российского командования. Если оккупанты начнут стягивать дополнительные системы ПВО для защиты Москвы, они откроют другие уязвимые направления – в частности, в регионах России и временно оккупированном Крыму.

Это также месть за наших товарищей, которые были гражданскими лицами с надеждами и мечтами, но вместо этого были убиты. И это месть за наше время. Мы провели эти годы вдали от наших семей, вдали от наших детей, наших гражданских профессий, нашей жизни и наших домов. И мы злы,

– заявил "Рей".

Благодаря работе Сил беспилотных систем количество дальнобойных атак Украины выросло в четыре раза, а ударов среднего радиуса – в 28 раз по сравнению с прошлым годом.

Украинские удары по России

В результате атаки украинских дронов 2 июля крупнейший НПЗ "Лукойла" "Нижегороднефтеоргсинтез" остановил работу. НПЗ в Кстово занимает 4-е место в России по мощности и 2-е по производству бензина.

4 июля украинские дроны успешно нанесли удары по портовой инфраструктуре России вблизи Санкт-Петербурга. Под ударом оказался также Кронштадт в Ленинградской области. Поражение вражеских объектов подтвердил президент Зеленский.