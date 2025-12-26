"Матч жизни или смерти": оккупанты заставили пленных солдат ВСУ играть в футбол
- В оккупированном Донецке российские военные организовали футбольный матч с пленными солдатами ВСУ, которые играли против подразделения "Пятнашка".
- Матч был назван "матчем жизни", но напоминает "матч смерти" 1942 года, когда команда из Киева победила немецкую команду.
В оккупированном Донецке российские военные организовали показательный футбольный матч с участием пленных солдат ВСУ. Российская пропаганда назвала событие так называемым "матчем жизни".
Видео с элементами унижения и издевательства над украинскими военнопленными обнародовал пропагандистский телеграм-канал WarGonzo, передает 24 Канал.
Что известно о матче?
Пленным из Винницы, Харькова, Одессы и других городов Украины выдали желто-синюю форму с надписью "ВСУ" на спине. Их соперниками стали бойцы подразделения армии России "Пятнашка".
Оккупанты пытались подать событие как символическое, называя его "матчем жизни", однако по содержанию и контексту оно больше напоминает так называемый "матч смерти", который состоялся летом 1942 года в оккупированном Киеве. Тогда местная команда "Старт" сыграла с немецкой командой "Флакельф" и одержала победу со счетом 5:3.
Обратите внимание! Распространенный советской пропагандой миф о немедленном расстреле футболистов из-за победы не соответствует действительности. В то же время впоследствии часть игроков арестовали, подвергали пыткам и отправили в концлагеря, где некоторые из них погибли во время оккупации.
Что известно о военных преступлениях России против украинских военных?
Российские военные расстреляли украинского военнопленного в Свято-Покровском, в Донецкой области. Украинский солдат вышел из укрытия с поднятыми руками, но получает очередь из автомата и падает на пороге дома.
Британский военный Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины, рассказал о пытках в российском плену. По его словам оккупанты пытаются полностью сломать человека.