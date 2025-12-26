"Матч жизни или смерти": оккупанты заставили пленных солдат ВСУ играть в футбол

В оккупированном Донецке российские военные организовали показательный футбольный матч с участием пленных солдат ВСУ. Российская пропаганда назвала событие так называемым "матчем жизни".

Видео с элементами унижения и издевательства над украинскими военнопленными обнародовал пропагандистский телеграм-канал WarGonzo, передает 24 Канал.

Что известно о матче?

Пленным из Винницы, Харькова, Одессы и других городов Украины выдали желто-синюю форму с надписью "ВСУ" на спине. Их соперниками стали бойцы подразделения армии России "Пятнашка".

Оккупанты пытались подать событие как символическое, называя его "матчем жизни", однако по содержанию и контексту оно больше напоминает так называемый "матч смерти", который состоялся летом 1942 года в оккупированном Киеве. Тогда местная команда "Старт" сыграла с немецкой командой "Флакельф" и одержала победу со счетом 5:3.

Обратите внимание! Распространенный советской пропагандой миф о немедленном расстреле футболистов из-за победы не соответствует действительности. В то же время впоследствии часть игроков арестовали, подвергали пыткам и отправили в концлагеря, где некоторые из них погибли во время оккупации.

Что известно о военных преступлениях России против украинских военных?