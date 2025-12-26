Відео з елементами приниження та знущання з українських військовополонених оприлюднив пропагандистський телеграм-канал WarGonzo, передає 24 Канал.
Дивіться також У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуванні українських полонених, – джерела
Що відомо про матч?
Полоненим із Вінниці, Харкова, Одеси та інших міст України видали жовто-синю форму з написом "ЗСУ" на спині. Їхніми суперниками стали бійці підрозділу армії Росії "П'ятнашка".
Окупанти намагалися подати подію як символічну, називаючи її "матчем життя", однак за змістом і контекстом вона більше нагадує так званий "матч смерті", який відбувся влітку 1942 року в окупованому Києві. Тоді місцева команда "Старт" зіграла з німецькою командою "Флакельф" і здобула перемогу з рахунком 5:3.
Зверніть увагу! Поширений радянською пропагандою міф про негайний розстріл футболістів через перемогу не відповідає дійсності. Водночас згодом частину гравців заарештували, піддавали тортурам і відправили до концтаборів, де деякі з них загинули під час окупації.
Що відомо про воєнні злочини Росії проти українських військових?
Російські військові розстріляли українського військовополоненого у Свято-Покровському, що на Донеччині. Український солдат вийшов з укриття з піднятими руками, але отримує чергу з автомата та падає на порозі будинку.
Британський військовий Шон Піннер, який воював на боці України, розповів про катування в російському полоні. За його словами окупанти намагаються повністю зламати людину.