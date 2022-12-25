Фотография Криса МакГрата была сделана еще в начале полномасштабного вторжения России в марте 2022 года. На ней двое мужчин в свободную минуту играют в шахматы.

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Фигуры как ставки новой войны

Однако обычная, казалось бы, игра поражает своей сюрреалистичностью, ведь игроки – бойцы подразделения территориальной обороны при полной экипировке, доска засыпана землей, а вместо фигур – коктейли Молотова, которые в любую секунду при необходимости будут уничтожать соперника не на доске, а в реальной жизни.

Фрагменты были изготовлены не из дерева, слоновой кости, смолы или пластика, как обычно, а из смертоносных коктейлей Молотова – подчеркнуто олицетворяя огромные и зажигательные ставки новой войны,

– отметили в BBC.

В сообщении к фото рассказали, что происходило это на баррикаде на восточной окраине Киева после комендантского часа.

"Образ солдат, сидящих за шахматной доской, символизирует углубление конфликта вокруг них, напоминает интенсивную геометрию кубистической картины французского художника Жана Метсенже "Солдат за игрой в шахматы" (1914), созданный в первые месяцы Первой мировой войны", – добавили в СМИ.

Фото украинских защитников и картина Жана Метсенже

"Когда-то у меня был дом": щемящие фото американского фотографа в Украине

Украинское настоящее время на щемящих фотографиях не впервые предстает перед миром. Так, американский фотограф Рон Хавив зафиксировал в своих снимках недетские взгляды украинских детей в серии работ "Когда-то у меня был дом".

На его фотографиях изображены люди, вынужденные бежать от войны, покидать свои дома и прощаться с близкими. И эти работы не могут оставить безразличными. Они ярко изображают то, что Россия забрала у украинцев, сколько горя принесла на наши земли из-за своих империалистических и сумасшедших идей.

Серия фото "Когда-то у меня был дом" / Рон Хавив