Фотографія Кріса МакГрата була зроблена ще на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року. На ній двоє чоловіків у вільну хвилину грають у шахи.

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Фігури як ставки нової війни

Однак звичайна, здавалося б, гра вражає своєю сюрреалістичністю, адже гравці – бійці підрозділу територіальної оборони при повному екіпіруванні, дошка засипана землею, а замість фігур – коктейлі Молотова, які в будь-яку секунду за необхідності знищуватимуть суперника не на дошці, а у реальному житті.

Фрагменти були виготовлені не з дерева, слонової кістки, смоли чи пластику, як зазвичай, а зі смертоносних коктейлів Молотова – підкреслено уособлюючи величезні та запальні ставки нової війни,

– зазначили у BBC.

У дописі до фото розповіли, що відбувалося це на барикаді на східній околиці Києва після комендантської години.

"Зображення солдатів, які сидять за шахівницею, що символізує поглиблення конфлікту навколо них, нагадує інтенсивну геометрію кубістичної картини французького художника Жана Метсенже "Солдат за грою в шахи" (1914), створений у перші місяці Першої світової війни", – додали у ЗМІ.

Фото українських захисників та картина Жана Метсенже

"Колись у мене був дім": щемливі фото американського фотографа в Україні

Українське сьогодення на щемливих фотографіях не вперше постає перед світом. Так, американський фотограф Рон Хавів зафіксував у своїх знімках недитячі погляди українських дітей у серії робіт "Колись у мене був дім".

На його фотографіях зображені люди, які були змушені тікати від війни, залишати свої домівки та прощатися з близькими. І ці роботи не можуть залишити байдужими. Вони яскраво зображують те, що Росія забрала в українців, скільки горя принесла на наші землі через свої імперіалістичні та божевільні ідеї.

Серія фото "Колись у мене був дім" / Рон Хавів