У Сухопутних військах показали, як ЗСУ відпочивають в окопах на фронті. Щемливе фото не залишить байдужим нікого.
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Відпочинок в холодному окопі, заради спокійного сну українців
У пресслужбі Сухопутних військ оприлюднили світлину бійця Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. На ній видно, як український захисник перепочиває в окопі.
Щоб якомога більше людей могли спати вдома, в теплих ліжках, ось так, в окопах, відпочивають наші захисники,
– написали у ЗСУ.
Воїн ЗСУ відпочиває в окопі / Фото Сухопутних військ
До слова, Міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що в української армії є достатньо людського ресурсу, аби спинити противника. Однак є проблеми зі зброєю та амуніцією, яка не завжди є в достатній кількості.
З цим можуть допомогти лише західні партнери. Українська влада, за словами міністра, регулярно веде перемовини з представниками іноземних держав щодо надання озброєння та військового спорядження українцям.
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Бійці ЗСУ оберігають сон українців, знищуючи противника на полі бою
Актуальна статистика втрат ворога станом на 15 грудня:
- Окупантів – 96 590 осіб;
- танків – 2 975 одиниць;
- бойових броньованих машин – 5 946 одиниць;
- артилерійських систем –1 943 одиниць;
- РСЗВ – 406 одиниць;
- засобів ППО – 211 одиниць;
- літаків – 281 одиниця;
- гелікоптерів – 264 одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 одиниць;
- крилатих ракет – 592 одиниць;
- кораблів/катерів – 16 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 одиниць;
- спеціальної техніки – 172 одиниці.