В Сухопутных войсках показали, как ВСУ отдыхают в окопах на фронте. Щемящее фото не оставит равнодушным никого.

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Отдых в холодном окопе ради спокойного сна украинцев

В пресс-службе Сухопутных войск обнародовали фотографию бойца Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. На нем видно, как украинский защитник отдыхает в окопе.

Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах, отдыхают наши защитники,
– написали в ВСУ.


Воин ВСУ отдыхает в окопе / Фото Сухопутных войск

К слову, Министр обороны Алексей Резников убежден, что у украинской армии достаточно человеческого ресурса, чтобы остановить противника. Однако есть проблемы с оружием и амуницией, которая не всегда есть в достаточном количестве.

С этим могут помочь только западные партнеры. Украинские власти, по словам министра, регулярно ведут переговоры с представителями иностранных государств о предоставлении вооружения и военного снаряжения украинцам.

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Бойцы ВСУ оберегают сон украинцев, уничтожая противника на поле боя

Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 15 декабря:

  • Оккупантов – 96 590 человек;
  • танков – 2 975 единиц;
  • боевых бронированных машин – 5 946 единиц;
  • артиллерийских систем –1943 единиц;
  • РСЗО – 406 единиц;
  • средств ПВО – 211 единиц;
  • самолетов – 281 единица;
  • вертолетов – 264 единицы;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1644 единиц;
  • крылатых ракет – 592 единиц;
  • кораблей/катеров – 16 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4563 единиц;
  • специальной техники – 172 единицы.