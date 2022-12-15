В Сухопутных войсках показали, как ВСУ отдыхают в окопах на фронте. Щемящее фото не оставит равнодушным никого.
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Отдых в холодном окопе ради спокойного сна украинцев
В пресс-службе Сухопутных войск обнародовали фотографию бойца Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. На нем видно, как украинский защитник отдыхает в окопе.
Чтобы как можно больше людей могли спать дома, в теплых кроватях, вот так, в окопах, отдыхают наши защитники,
– написали в ВСУ.
Воин ВСУ отдыхает в окопе / Фото Сухопутных войск
К слову, Министр обороны Алексей Резников убежден, что у украинской армии достаточно человеческого ресурса, чтобы остановить противника. Однако есть проблемы с оружием и амуницией, которая не всегда есть в достаточном количестве.
С этим могут помочь только западные партнеры. Украинские власти, по словам министра, регулярно ведут переговоры с представителями иностранных государств о предоставлении вооружения и военного снаряжения украинцам.
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Бойцы ВСУ оберегают сон украинцев, уничтожая противника на поле боя
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 15 декабря:
- Оккупантов – 96 590 человек;
- танков – 2 975 единиц;
- боевых бронированных машин – 5 946 единиц;
- артиллерийских систем –1943 единиц;
- РСЗО – 406 единиц;
- средств ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 264 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1644 единиц;
- крылатых ракет – 592 единиц;
- кораблей/катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4563 единиц;
- специальной техники – 172 единицы.