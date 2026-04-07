Российский танкер "Арктик Метагаз" поразили дроном Sea Baby украинские силы из Ливии, – AP

Украинские беспилотники из Триполи в начале марта поразили российский танкер со сжиженным природным газом "Арктик Метагаз". Предположительно, это были Sea Baby.

Об этом сообщили AP. Издание ссылается на свои источники и приоткрывает детали мартовской атаки.

Что известно об ударе по российскому танкеру из Ливии?

"Арктик Метагаз", судно российского теневого флота, попало под атаку вблизи мальтийских вод 3 марта. С тех пор оно дрейфовало в направлении Ливии, а на борту была 61 тысяча тонн сжиженного природного газа.

Украинские войска действуют на западе Ливии по тайному соглашению, одобренной Западом, и они использовали территорию североафриканской страны для атаки на российский танкер в Средиземном море в прошлом месяце. (...) Украинские войска, большинство из которых являются экспертами по беспилотникам, действуют преимущественно на авиабазе в прибрежном городе Мисрата, а также на других военных объектах в столице Триполи и прибрежном городе Завия,

– сообщили Associated Press.

Вероятно, удар по российскому танкеру нанесли именно с военного объекта в Триполи.

Справка. Расстояние от Украины до Ливии – более 1500 километров. Это по прямой и до самой южной точки оккупированного Крыма.

"Арктик Метагаз" остался на плаву, течение и ветер отнесли его в сторону ливийского побережья. Его пока не смогли отбуксировать из-за сильного ветра и суровой погоды, он неконтролируемо дрейфует.

По словам чиновников, в течение последних месяцев украинские войска постепенно разворачивались на западе Ливии в рамках того, что один из них назвал "тайным соглашением" между Киевом и правительством премьер-министра Абдул-Хамида Дбейбы, который находится в Триполи в затруднительном положении. Это соглашение получило поддержку западных стран, в частности США, чей советник по вопросам Африки Массад Булос подготовил предложение по урегулированию затянувшегося конфликта в Ливии, которое предусматривает сохранение Дбейбы на посту премьер-министра,

– информирует СМИ.

Согласно предложению Булоса, Саддама Хифтера, сына влиятельного военного командира из восточной части страны Халифы Хифтера, должны назначить председателем президентского совета. Саддам Хифтер является начальником штаба самопровозглашенной Ливийской национальной армии, которая контролирует восточную и южную часть Ливии, включая основные нефтяные месторождения.

В Ливии много нефти, а потому Россия хочет получить контроль над частью страны.

По мнению Алеля Харшауи, аналитика по вопросам Ливии из Королевского института объединенных служб, присутствие украинских сил в западной Ливии является частью многолетних усилий НАТО, направленных на то, чтобы удержать этот регион "вне пределов досягаемости России".

Вполне вероятно, что с ведома и с благословения стран-членов НАТО - прежде всего США, а также Великобритании и Турции – несколько небольших групп украинских оперативников сейчас находятся в районе Большого Триполи,

– цитируют его AP.

