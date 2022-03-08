Украинские военные остановили наступление россиян в районе Глухова

Украинские защитники продолжают уверенно защищать наши земли и не дают оккупантам продвинуться вглубь Украины.

Так, в районе Глухова, на Сумщине, противник пытался организовать очередное наступление. Однако агрессору это не удалось.

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О новом провале рашистов сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Успехов противник не достиг, наступление остановлено,

– отметили в ВСУ.

Там отметили, что накануне в этом районе оккупанты создали рубеж. Оттуда и пытались организовать наступление.

Оккупанты хотели прорваться с помощью сил до 5 батальонно-тактических групп из состава 90 танковой дивизии. А также четырех БТГр из состава 2-й Армии Центрального военного объединения. Впрочем, бесполезно.

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