Так, в районі Глухова, що на Сумщині, противник намагався організувати черговий наступ. Однак в агресора це не вдалося.

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Про новий провал рашистів повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Успіхів противник не зазнав, наступ зупинений,

– зазначили в ЗСУ.

Там зазначили, що напередодні у цьому районі окупанти створили рубіж. Звідти й намагалися організувати наступ.

Окупанти хотіли прорватися за допомогою сил до 5 батальйонно-тактичних груп зі складу 90 танкової дивізії. А також чотирьох БТГр зі складу 2-ї Армії Центрального військового об'єднання. Утім, марно.

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