Украинские военные освободили Макаров от оккупантов

Наши защитники продолжают мощно давать отпор противнику. Украинским войскам удалось выбить орков из поселка Макаров в Киевской области.

Украинские военные откинули оккупантов. В поселке теперь развевается украинский флаг.

Отметьте Россияне уничтожили каждый второй дом в Макарове под Киевом, – полиция

В течение дня наши защитники нанесли удары по позициям оккупантов. Их отбросили из поселка.

Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен,

– говорится в сообщении Генштаба.

Флаг Украины в освобожденном Макарове / Фото телеграм-канала "Оперативный ВСУ"

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