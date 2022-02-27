Украинские военные отбили Волноваху: ситуация в городе крайне сложная

В зоне ООС продолжаются ожесточенные бои против российских захватчиков на разных направлениях. Под прицелом фашистов был и город Волноваха в Донецкой области, но им не удалось захватить его.

В зоне ООС продолжаются ожесточенные бои с российскими захватчиками на разных направлениях. Под прицелом фашистов был и город Волноваха в Донецкой области, но им не удалось захватить его.

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Украинские защитники дали достойный отпор врагу и отвоевали Волноваху. Правда, по словам Татьяны Игнатченко, рашисты превратили город в руины.

Сейчас ситуация в Волновахе крайне тяжелая. Артобстрелы со стороны российских войск не прекращаются уже второй день, сообщает "TV7 Мариуполь". Местные жители говорят, что вражеские снаряды оставляют воронки в 3 – 5 метров.

При этом воды в Волновахе нет уже несколько дней, также отсутствуют электричество и газ. Местные жители скрываются в подвалах.

Последствия российских обстрелов в Волновахе / телеграм Антона Геращенко

В придачу, оккупанты цинично обстреляли Центральную районную больницу, попав в здание ЛОР-отделения. Сейчас медучреждение работает на генераторах, но "скорые" не выезжают, потому что это опасно. Помощь оказывают тем, кто может самостоятельно прийти в больницу. Известно о 11 раненых в Волновахе. О погибших информации нет.

Местные власти создали оперативный штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы как можно быстрее помочь людям.

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