С начала 2019 года украинские военные уничтожили 76 единиц военной техники российских оккупантов. За это получили примерно 2 миллиона гривен.

За период 2019 – 2020 годов Вооруженные формирования РФ подверглись многочисленным потерям беспилотных летательных аппаратов, армейских грузовиков, орудий, минометов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте также Вблизи Водяного боевики сняли с беспилотника ВОГ-17: что известно

По состоянию на июль 2020 года общая сумма выплаченного вознаграждения (украинским военным – 24 канал) за уничтожение техники составило почти 1,9 миллиона гривен,

– говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, бойцам ВСУ выплатили

за успешное выполнение боевых задач в течение 2019 – 2020 годов вознаграждение в сумме 6,3 миллиона гривен, из них 2,5 миллиона – в 2020 году;

за участие в боевых действиях за этот же период – 34,1 миллиона гривен, из них 12,9 миллиона – в 2020 году.

Как распределяют вознаграждение

Вознаграждение за уничтоженную (захваченную) технику распределяется между военными, которые принимали непосредственное участие в операциях, и зависит от личного вклада.

распределяется между военными, которые принимали непосредственное участие в операциях, и зависит от личного вклада. Вознаграждение за успешное выполнение боевого задания в составе воинской части (подразделения, группы) распределяется между бойцами, которые выполняли задачи. Оно также распределяется в зависимости от личного вклада и периода участия в выполнении задания. Выплачивается на воинскую часть.

Важно! Согласно решению ТКГ, с 27 июля должно начаться полное прекращение огня на Донбассе.

Узнайте больше Прорыв в ТКГ: стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе

Что предусматривают договоренности

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и ​​их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.

Создание и привлечение координационного механизма реагирования на нарушение режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала