Від початку 2019 року українські військові знищили 76 одиниць військової техніки російських окупантів. За це отримали приблизно 2 мільйони гривень.

За період 2019 – 2020 років збройні формування РФ зазнали численних втрат безпілотних літальних апаратів, армійських вантажівок, гармат, мінометів, повідомляє пресслужба Міноборони.

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Станом на липень 2020 року загальна сума виплаченої винагороди (українським військовим – 24 канал) за знищення техніки склала майже 1,9 мільйона гривень,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, бійцям ЗСУ виплатили

за успішне виконання бойових завдань протягом 2019 – 2020 років винагороду в сумі 6,3 мільйона гривень, з них 2,5 мільйона – у 2020 році;

за участь у бойових діях за цей же період – 34,1 мільйона гривень, з них 12,9 мільйона – у 2020 році.

Як розподіляють винагороду

Винагорода за знищену (захоплену) техніку розподіляється між військовими, які брали безпосередню участь в операціях, та залежить від особистого внеску.

розподіляється між військовими, які брали безпосередню участь в операціях, та залежить від особистого внеску. Винагорода за успішне виконання бойового завдання в складі військової частини (підрозділу, групи) розподіляється між бійцями, які виконували завдання. Вона також залежно від особистого внеску та періоду участі у виконанні завдання. Виплачується на військову частину.

Важливо! Відповідно до рішення ТКГ, з 27 липня має розпочатися повне припинення вогню на Донбасі.

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Що передбачають домовленості

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу