Поблизу Водяного бойовики скинули з безпілотника ВОГ-17: що відомо
Війська окупанта від початку доби 26 липня чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Біля Водяного бойовики застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.
Станом на 12.00 бойовики чотири рази стріляли у сторону позицій підрозділів Об’єднаних сил, повідомив речник пресслужби Міноборони Михайло Шаравара.
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За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає,
– зазначив Шаравара.
Де та з якої зброї стріляли бойовики
- Вранці противник обстріляв позиції українських військових поблизу Авдіївки з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
- Біля Водяного та Широкиного – з гранатометів різних систем. Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.
Речник пресслужби Міноборони наголосив, що українські воїни в деяких випадках оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь. Водночас дотримувалися мінських домовленостей.
Доба на Донбасі 25 липня: основне
- Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.
- На щастя, жертв вдалося уникнути.
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Що передбачають домовленості
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.