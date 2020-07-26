Війська окупанта від початку доби 26 липня чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Біля Водяного бойовики застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17.

Станом на 12.00 бойовики чотири рази стріляли у сторону позицій підрозділів Об’єднаних сил, повідомив речник пресслужби Міноборони Михайло Шаравара. Читайте також Неможливо домовитися з крокодилом, – військовий експерт про перемир’я на Донбасі За наявною інформацією, з початку поточної доби бойових втрат серед українських захисників немає,

– зазначив Шаравара. Де та з якої зброї стріляли бойовики Вранці противник обстріляв позиції українських військових поблизу Авдіївки з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

з мінометів калібру 82 міліметри, ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Водяного та Широкиного – з гранатометів різних систем. Крім того, по оборонцях Водяного російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-17. Речник пресслужби Міноборони наголосив, що українські воїни в деяких випадках оперативно відкривали адекватний вогонь у відповідь. Водночас дотримувалися мінських домовленостей. Доба на Донбасі 25 липня: основне Бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню.

На щастя, жертв вдалося уникнути. Зверніть увагу Контролери стежитимуть за українськими військовими після оголошення перемир'я Важливо! Відповідно до рішення ТКГ, з 27 липня має розпочатися повне припинення вогню на Донбасі. Що передбачають домовленості Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу