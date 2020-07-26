Домовленість ТКГ про перемир'я на Донбасі з 27 липня суттєво не відрізняється від попередніх. Військовий експерт Костянтин Машовець сумнівається, що російські окупанти будуть його дотримуватися.

Крок до миру – слабкість для РФ

Нові домовленості нагадують ситуацію, "коли тебе б'ють по одній щоці, а ти підставляєш іншу", заявив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець, пишуть "Факти".

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Я не бачу особливої лояльності Путіна. Бо подібного роду перемир'я були і раніше,

– зазначив експерт.

Він наголосив, що розуміє бажання влади щонайшвидше припинити війну. Однак, на його думку, "це не означає, що війну треба припиняти ціною роззброєння власної армії".

Машовець вважає, що будь-який акт на шляху до миру Росія сприймає як слабкість.

Росія – не держава, з якою можна знаходити компроміс. Ви не зможете домовитися з крокодилом, щоб він на вас не напав,

– пояснив військовий експерт.

Та додав, що здивований, чому цього не розуміє військово-політичне керівництво.

Бойовики, ймовірно, не виконуватимуть домовленостей

Експерт також сумнівається, що окупанти дотримуватимуть домовленостей не стріляти та не проводити розвідувальну діяльність.

"Бойовики навряд чи будуть виконувати ці правила повною мірою. Там рівень контролю і командування залишає бажати кращого", – розповів Машовець.

Та додав, що всі попередні домовленості – "хлібне перемир'я", "шкільне перемир'я", "коронавірусне" – окупанти порушували.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

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