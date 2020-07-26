Неможливо домовитися з крокодилом, – військовий експерт про перемир’я на Донбасі
Домовленість ТКГ про перемир'я на Донбасі з 27 липня суттєво не відрізняється від попередніх. Військовий експерт Костянтин Машовець сумнівається, що російські окупанти будуть його дотримуватися.
Крок до миру – слабкість для РФ
Нові домовленості нагадують ситуацію, "коли тебе б'ють по одній щоці, а ти підставляєш іншу", заявив координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Костянтин Машовець, пишуть "Факти".
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Я не бачу особливої лояльності Путіна. Бо подібного роду перемир'я були і раніше,
– зазначив експерт.
Він наголосив, що розуміє бажання влади щонайшвидше припинити війну. Однак, на його думку, "це не означає, що війну треба припиняти ціною роззброєння власної армії".
Машовець вважає, що будь-який акт на шляху до миру Росія сприймає як слабкість.
Росія – не держава, з якою можна знаходити компроміс. Ви не зможете домовитися з крокодилом, щоб він на вас не напав,
– пояснив військовий експерт.
Та додав, що здивований, чому цього не розуміє військово-політичне керівництво.
Бойовики, ймовірно, не виконуватимуть домовленостей
Експерт також сумнівається, що окупанти дотримуватимуть домовленостей не стріляти та не проводити розвідувальну діяльність.
"Бойовики навряд чи будуть виконувати ці правила повною мірою. Там рівень контролю і командування залишає бажати кращого", – розповів Машовець.
Та додав, що всі попередні домовленості – "хлібне перемир'я", "шкільне перемир'я", "коронавірусне" – окупанти порушували.
Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
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Що передбачають домовленості
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.