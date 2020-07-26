Вблизи Водяного боевики сбросили с беспилотника ВОГ-17: что известно
Войска оккупанта с начала суток 26 июля четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. У Водяного боевики применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-17.
По состоянию на 12.00 боевики четыре раза стреляли в сторону позиций подразделений Объединенных сил, сообщил представитель пресс-службы Минобороны Михаил Шаравара.
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По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет,
– отметил Шаравара.
Где и из какого оружия стреляли боевики
- Утром противник обстрелял позиции украинских военных вблизи Авдеевки из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
- У Водяного и Широкино – из гранатометов различных систем. Кроме того, по защитникам Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
Представитель пресс-службы Минобороны отметил, что украинские воины в некоторых случаях оперативно открывали адекватный ответный огонь. В то же время придерживались минских договоренностей.
Сутки на Донбассе 25 июля: основное
- Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.
- К счастью, жертв удалось избежать.
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Что предусматривают договоренности
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.
- Создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.