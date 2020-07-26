Войска оккупанта с начала суток 26 июля четыре раза открывали огонь по украинским позициям на Донбассе. У Водяного боевики применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометний выстрел ВОГ-17.

По состоянию на 12.00 боевики четыре раза стреляли в сторону позиций подразделений Объединенных сил, сообщил представитель пресс-службы Минобороны Михаил Шаравара.

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По имеющейся информации, с начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет,

– отметил Шаравара.

Где и из какого оружия стреляли боевики

Утром противник обстрелял позиции украинских военных вблизи Авдеевки из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Водяного и Широкино – из гранатометов различных систем. Кроме того, по защитникам Водяного российские оккупанты применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

Представитель пресс-службы Минобороны отметил, что украинские воины в некоторых случаях оперативно открывали адекватный ответный огонь. В то же время придерживались минских договоренностей.

Боевики 15 раз нарушили режим прекращения огня.

К счастью, жертв удалось избежать.

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Важно! Согласно решению ТКГ, с 27 июля должно начаться полное прекращение огня на Донбассе.

Что предусматривают договоренности

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала