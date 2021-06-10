Операция ORBITAL: более 20 тысяч украинских военных прошли курс подготовки НАТО

Более 20 тысяч украинских военных уже прошли курс подготовки в соответствии с программами и практиками Организации Североатлантического договора. Это произошло под руководством инструкторов из Великобритании.

Тренировочная миссия под названием операция ORBITAL работает в Украине уже седьмой год подряд. С помощью британских специалистов, украинские армейцы овладевают не только военными стандартами, но и учатся действовать в экстремальных ситуациях.

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Недавно в Винницкой области завершился 2-недельный курс по выживанию в лесной местности. Его проводили для специалистов Центра управления поисково-спасательным обеспечением полетов авиации Вооруженных сил Украины.

Спасатели ВВС возводили импровизированное укрытие – строили палатку с веток, листья и других подручных средств. В то же время использовали минимум снаряжения:

нож;

пилу;

веревку.

"Задача – построить хранилище для того, чтобы иметь укрытие от погодных условий и от холода", – рассказал начальник отдела контроля подготовки поисково-спасательных сил и средств Юрий Сметана.

Военные построили место для ночлега и разводили костер

Палатку конструировали из прямых жердей. На них закрепили крышу из мелких веток и листьев. Каркас удерживал укрытие. А потом сделали перемычки и тогда накрыли зелеными листьями, чтобы уберечься от дождя.

Обустроили и место для ночлега, использовали все, что было под рукой. Также военные разводили костер. Разместили костер на сухом, открытом, защищенном от ветра и дождя месте.



Обустройство места для ночлега / Скриншот с видео программы

Для разжигания использовали сухие тонкие ветви или кору деревьев. Затем установили импровизированный защитный экран для огня, чтобы тепло не уходило в другую сторону, а шло в сторону укрытия.

Отработали навыки охотника: добывали пищу и воду

Чтобы поужинать, отработали навыки охотника: добывали пищу и воду. Питались растениями, дичью, улитками и выловленной рыбой. Устанавливали ловушки, которые смогут обеспечить бойцов провиантом на несколько дней.

Отрабатывали навыки поведения в экстремальных ситуациях в лесах Винницкой области. Тренировались в обстановке, максимально приближенной к реальным условиям. Овладевать этими знаниями украинцам помогали британские инструкторы в рамках специальной миссии военной подготовки ORBITAL.

"Великобритания отправила инструкторов, которые работают в школе выживания. Но до этого, конечно, мы приезжали в Украину, чтобы провести разведку на месте, изучали территорию и в соответствии с этим разрабатывали курс", – рассказал представитель штаба миссии ORBITAL Честер Майерс.

Что известно про ORBITAL?

Тренировочную миссию ORBITAL Великобритания совместно с Данией начала в 2015 году. Программа военной подготовки для личного состава Вооруженных сил Украины изначально предполагала ряд тренировочных курсов, в частности по разминированию территорий, оказанию медицинской помощи раненым, улучшению боевых навыков пехотинцев и логистического обеспечения.

"В начале миссия ORBITAL предусматривала обучение конкретным навыкам. Тренировки по специальным программам прошли тысячи украинских военных. Кроме того, происходил и обмен информацией между нашими инструкторами и участниками миссии", – отметила уполномоченный и чрезвычайный посол Великобритании в Украине.

С тех пор программу миссии ORBITAL постоянно расширяли и адаптировали к новым потребностям и условиям. Комплексную подготовку прошли 8 бригад и более 20 тысяч армейцев ВСУ.

В 2021 году к тренировочной миссии, кроме Великобритании и Дании, присоединились специалисты из:

Швеции;

Канады;

Литвы,

Латвии;

Эстонии.

А в апреле 2021 года Киев и Лондон договорились расширить ORBITAL до миссии по обмену опытом. Симмонс заметила: "Что действительно важно в миссии ORBITAL – это возможность ее быстро адаптировать к новым условиям. Меняется не только суть операции, но и способ ее воплощения".

Коммуникация с Альянсом

Великобритания помогает повышать боевые возможности Вооруженных сил Украины и поддерживает реформы в нашем государстве. Примерно 2 года назад посольство Соединенного королевства совместно с Канадской амбасадой взяли на себя функции посольств НАТО в Украине.

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Это – важное звено коммуникации с Альянсом. Такие миссии помогают НАТО лучше понять своих партнеров, а партнерам – больше узнавать об организации Североатлантического договора.

"Великобритания всегда поддерживала Украину, и не только во время конфликта на Востоке. Немало усилий мы прилагаем в поддержку украинских реформ", – сказала Симмонс.

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В программе курса выживания в пределах миссии ORBITAL – базовая и инструкторская части. Сначала военные узнали, какие существуют виды укрытий, как разжигать костры, как достать воду там, где ее, казалось бы, нет.

А потом закрепили теоретические знания на полигоне: обустроили лагерь, добывали пищу и обеззараживали ее. Военные научились выживать в самых сложных условиях, ориентироваться на незнакомой местности, овладели правилами маскировки и ведения поисково-спасательных операций.

К занятиям армейцы относятся серьезно. Ведь от этого зависит не только дальнейшая служба, но и жизни. Британские же инструкторы отметили, что поражены упорством и навыками украинских армейцев.

"На самом деле ребята здесь профессионалы своего дела. Они безупречно ориентируются на местности, имеют прекрасную подготовку и, что немаловажно, умеют правильно ею пользоваться", – отметил Майерс.



Курс выживания для военных / Скриншот из программы

С особой внимательностью украинцы прислушиваются к советам сержанта Пола Уайта. Ведь его имя на слуху в армиях не одной европейской страны.

Пол Уайт проводил занятия в Норвегии зимой

Уайт – специальный инструктор по курсам выживания. Он на собственном примере демонстрирует, как действовать в сложных погодных условиях. Например, сержант проводил занятия в Норвегии зимой.

Тогда столбик термометра опустился до минус 30 градусов, однако тренировки не прекратили. Слушатели курсов провели морозную ночь с инструктором в горах. Имеет Уайт также дельные советы, как спастись от невыносимой жары, например, в условиях пустыни.

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"Я провел немало тренировок для военнослужащих разных стран. Я устраиваю курсы по выживанию при низких температурах, где солдатам нужно действовать в условиях мороза, при температуре минус 30 градусов. Как правило, такие учения проходят в Норвегии и Канаде. Кроме того, я специализируюсь и на занятиях в условиях высоких температур", – рассказал сержант.

Латвийские спецназовцы преодолевали несколько километров ходом с ношей, добывали мелкую дичь, чтобы выжить в лесу. А также – практиковались в прыжках с парашютом, чтобы знать, как попасть в логово врага. Искали и изготавливали одежду, разжигали костры и ночевали в экстремальных условиях.

Школа выживания – обязательный элемент подготовки

Тренировки продолжаются и днем, и ночью. Учатся и летом, и зимой. Кроме усталости, борются с голодом, должны двигаться живо и быстро принимать решения.

Школа выживания – обязательный элемент подготовки. Если произойдет нештатная ситуация, а помощи ждать будет долго, эти навыки могут спасти жизнь.

В Украине британские специалисты не только тренировали коллег, но и сами учились полезному. Уайт рассказал: "Моя специальность – поиск съедобных растений. Они отличаются в некоторых странах. Украинские военнослужащие осведомлены. Поэтому именно от них я и узнал, что можно употреблять в пищу в этом регионе".



Сертификат инструкторов по выживанию / Скриншот из программы

А представитель штаба миссии ORBITAL Майерс улучшил рыболовные навыки: "Буду откровенным, студенты оказались настолько подготовленными, что наши инструкторы и сами научились здесь многим вещам. Я, например, научился ловить рыбу. А раньше никогда этого не делал".

Знания, полученные от украинских коллег, британцы положат в казну своего опыта. По словам представителя штаба миссии ORBITAL, это только начало тесного сотрудничества: "Я верю, что в будущем мы еще не раз сможем помогать друг другу".

Украинцы получили сертификат инструкторов по выживанию

После завершения обучения украинцы получили сертификаты инструкторов по выживанию. В дальнейшем они смогут тренировать личный состав военно-воздушных сил Украины.

А вот командующие миссии ORBITAL пообещали и в дальнейшем устраивать такие учения для украинских коллег. Впрочем, следующий курс будет более углубленным. Ведь уровень подготовки украинских военнослужащих – высокий.

"Это был базовый курс и наши украинские коллеги показали на нем высокий класс. В будущем мы планируем усиливать уровень сложности занятий", – признался Майерс.