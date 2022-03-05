Украинские военные сбили три вражеских вертолета над Николаевом
5 марта 2022 , 14:21Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кима
Украинские войска сбили три российских вертолета. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
Врагу не удается пробраться в город уже несколько дней.
Внимание В Николаеве танки оккупантов пошли на аэропорт: объявлена тревога
К слову, Виталий Ким уже отмечал, что врагу не удается достичь города, хотя еще 3 дня назад оккупанты хотели быть возле Одессы. У Путина заканчиваются запасы. Рыцари Зимнего похода заверили, что готовы "встречать" врага в Одессе.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!