Украинские военные сбили три вражеских вертолета над Николаевом

Украинские войска сбили три российских вертолета. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Врагу не удается пробраться в город уже несколько дней.

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К слову, Виталий Ким уже отмечал, что врагу не удается достичь города, хотя еще 3 дня назад оккупанты хотели быть возле Одессы. У Путина заканчиваются запасы. Рыцари Зимнего похода заверили, что готовы "встречать" врага в Одессе.

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