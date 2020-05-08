Украинские военные уничтожили 7 российских оккупантов за сутки

Война на Донбассе продолжается. Российские оккупационные войска нарушают условия перемирия, а украинская армия дает им достойный отпор.

В четверг, 7 мая, украинские военнослужащие уничтожили 7 и ранили 5 российских оккупантов. Такую информацию обнародовали в Министерстве обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

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Кроме этого наши воины уничтожили военную машину противника.

Где именно произошел бой, во время которого российские оккупанты понесли потери, – не сообщается. Известно лишь то, что 7 мая вооруженные формирования Российской Федерации 21 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз – с использованием запрещенного тяжелого вооружения. Жестким ответным огнем враг был заставлен прекратить свои преступные действия.

К сожалению, в результате коварных вражеских обстрелов, вчера шестеро украинских воинов получили ранения. Всем военным оказана необходимая медицинская помощь.

Сколько еще российских оккупантов на Донбассе? По данным командующего операции Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко генштаб вооруженных сил РФ сформировали два армейских корпуса на временно оккупированных территориях. Их общая численность – более 35 тысяч человек. При этом все руководство в оккупационных войсках осуществляют кадровые российские офицеры. Их около двух тысяч человек.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала