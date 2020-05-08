Українські військові знищили 7 російських окупантів за добу

Війна на Донбасі триває. Російські окупаційні війська порушують умови перемир'я, а українська армія дає їм гідну відсіч.

В четвер, 7 травня, українські військовослужбовці знищили 7 та поранили 5 російських окупантів. Таку інформацію оприлюднили в Міністерстві оборони України з посиланням на дані розвідки.

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Окрім цього наші воїни знищили військову вантажівку противника.

Де саме відбувся бій, під час якого російські окупанти зазнали таких втрат – не повідомляється. Відомо лише те, що 7 травня збройні формування Російської Федерації 21 раз порушили режим припинення вогню, з них 11 разів, з використанням забороненого важкого озброєння. Жорстким вогнем у відповідь, ворог був змушений припинити свої злочинні дії.

На жаль, в результаті підступних ворожих обстрілів, вчора, шестеро українських воїнів отримали поранення. Всім військовим надано необхідну медичну допомогу.

Скільки ще російських окупантів є на Донбасі? За даними командувача операції Об’єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка генштаб збройних сил РФ сформував два армійські корпуси на тимчасово окупованих територіях. Їх загальна чисельність – понад 35 тисяч осіб. При цьому все керівництво в окупаційних військах здійснюють кадрові російські офіцери. Їх близько двох тисяч осіб.



Карта окупованих територій Донбасі / Інфографіка 24 каналу