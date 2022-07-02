ВСУ показали видео, как одним ударом уничтожают вражескую технику стоимостью почти 15 миллионов долларов

Российская армия ежедневно теряет десятки единиц техники в войне против Украины. Некоторые варианты этого вооружения довольно дорогие.

В Генштабе ВСУ опубликовали видео, как украинские бойцы уничтожают российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

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Как один меткий выстрел может лишить противника техники стоимостью почти 15 миллионов долларов США. На видео встреча украинских воинов с российским зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1". Итог – "хлопок" и "задымление". Так любят говорить российские пропагандисты о своей уничтоженной технике", – подписали видео украинские военные.

Момент уничтожения российского ЗРПК "Панцирь-С1"

В оперативном командовании "Юг" уточнили, что украинские артиллеристы уничтожили вражескую технику в степях Донбасса.

Следует отметить, что "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Но себя уберечь от ракетного удара не смог.

Трофейные и уничтоженные "Панцирь-С1"

Этот ЗРПК "Панцирь-С1" не первый, который украинские военные уничтожают за время полномасштабного вторжения России в Украину. Хотя Россия эту технику использовала против украинских военных еще в 2014 году, когда вероломно ворвалась на Донбасс. Но тогда только фиксировали его наличие. А с 2022 года начали активно не только уничтожать, но и захватывать как трофейную технику.

Еще 1 марта было сообщение, что украинские бойцы сожгли один "Панцирь-С1" в городе Баштанка Николаевской области. А уже 4 марта наши бойцы местной теробороны захватили колонну военной техники врага в плен. Среди трофейной техники оказался и "Панцирь-С1". 10 марта о захвате трофейного зенитного ракетно-пушечного комплекса сообщили бойцы Сил специальных операций.

Сколько в целом Россия потеряла "Панцирей-С1" в войне против Украины – точно неизвестно. Помимо наведенных выше примеров, стоит отметить, что украинские военные уничтожили три таких ЗРПК на острове Змеиный. Там в целом потери россиян в военной технике достигли отметки почти в один миллиард долларов.

Всего за время полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 105 средств противовоздушной обороны.

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